史前館重新開館 配合戶外教學台東康樂站可停自強號

台東國立台灣史前文化博物館重新開館，配合校外教學台鐵局「康樂史前館站」可申請加停自強號列車。史前館長王長華歡迎學校機構參訪史前館，了解台灣島的前世今生。

史前館昨日重新開館，王長華致詞時提到，台灣鐵路局同意在每年校外教學旺季期間，自強號高級列車加停「康樂史前館站」，可以為從花蓮以至於枋寮甚至全台灣來到史前館參訪的學校團體，提供安全便捷的公共運輸服務。

台鐵局花蓮運務段長吳金添今天接受中央社記者訪問表示，戶外教學可以申請專列火車，或是申請加停靠站，像是台東的國際熱氣球嘉年華活動時，自強號列車就會加停活動地點的鹿野火車站。

王長華表示，重新開幕的史前館應該是台灣人360度視角了解前世今生島國歷史的重要場域，重新開館後的史前館，不但需要更積極推動與大洋洲、東南亞跨國文化的研究與展示合作，更要透過更多優良品質的推廣教育活動，達到讓2300萬台灣人都至少到訪一次的重任。