基隆去年OHCA急救成功率倒數第4 謝國樑：擬發獎金鼓勵
消防署統計基隆去年OHCA（患者到院前心肺功能停止）急救成功率為14.38%，為全台倒數第四名，市議員陳冠羽說，基隆已進入超高齡社會，應提高急救成功人數。市長謝國樑說，目前比過去3年救援成功已提升20到30%比率，研議OHCA救援成功將發獎金鼓勵。
基隆市統計到今年2月，總人口數36萬2010人中，老年人口數為7萬324人，占全市總人口數19.43%，高於全國平均17.68%，進入「超高齡社會」。
市議員陳冠羽說，消防署統計去年基隆到院前心肺功能停止人數382人，急救成功人數55人，急救成功率14.40%，康復出院人數6人，康復出院比率1.57%。
陳冠羽表示，基隆已進入超高齡社會，老年人口比例相當高，救護品質設備、人力培訓要跟著提升，但去年OHCA急救成功率全台倒數第四，康復出院率全台倒數第五，應提高OHCA急救高級救護人才培養，提高急救成功人數。
市府發言人余治明指出，到院前心肺功能停止患者急救成功率，是市府團隊相當重視的問題，今年新市府團隊上任後，急救成功率相較於前3年大幅提升。今年1月至4月統計為20.75%，111年為14.38% 、110年為14.71%、109年為17.33%，未來也將繼續加強救護人才培養訓練，提高急救成功百分比。
謝國樑今天說，他上任後很關心此議題，從數據來了解救護品質，並且與消防弟兄討論，未來在OHCA救援成功時將發獎金鼓勵，「OHCA成功救援就是救回一條寶貴的生命」，在救回和沒有救回之間，要讓消防弟兄有榮耀感。
謝國樑表示，今年1到4月，OHCA成功救回來已經比往年來得高，有提升20到30%，代表對救護不斷的努力與提升品質，救活一條人命就是一件好功德。
消防局表示，針對急救成功率因應作為，持續強化民眾CPR教育及AED使用方式、民眾報案於線上實施指導CPR、遴派優秀救護人員參加高級救護技術員訓練、規畫醫療指導醫師至分隊審閱到院前心肺停止患者個案影像檔處情形並討論。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言