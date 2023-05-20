基隆去年OHCA急救成功率倒數第4 謝國樑：擬發獎金鼓勵

消防署統計基隆去年OHCA（患者到院前心肺功能停止）急救成功率為14.38%，為全台倒數第四名，市議員陳冠羽說，基隆已進入超高齡社會，應提高急救成功人數。市長謝國樑說，目前比過去3年救援成功已提升20到30%比率，研議OHCA救援成功將發獎金鼓勵。

基隆市統計到今年2月，總人口數36萬2010人中，老年人口數為7萬324人，占全市總人口數19.43%，高於全國平均17.68%，進入「超高齡社會」。

市議員陳冠羽說，消防署統計去年基隆到院前心肺功能停止人數382人，急救成功人數55人，急救成功率14.40%，康復出院人數6人，康復出院比率1.57%。

陳冠羽表示，基隆已進入超高齡社會，老年人口比例相當高，救護品質設備、人力培訓要跟著提升，但去年OHCA急救成功率全台倒數第四，康復出院率全台倒數第五，應提高OHCA急救高級救護人才培養，提高急救成功人數。

市府發言人余治明指出，到院前心肺功能停止患者急救成功率，是市府團隊相當重視的問題，今年新市府團隊上任後，急救成功率相較於前3年大幅提升。今年1月至4月統計為20.75%，111年為14.38% 、110年為14.71%、109年為17.33%，未來也將繼續加強救護人才培養訓練，提高急救成功百分比。

謝國樑今天說，他上任後很關心此議題，從數據來了解救護品質，並且與消防弟兄討論，未來在OHCA救援成功時將發獎金鼓勵，「OHCA成功救援就是救回一條寶貴的生命」，在救回和沒有救回之間，要讓消防弟兄有榮耀感。

謝國樑表示，今年1到4月，OHCA成功救回來已經比往年來得高，有提升20到30%，代表對救護不斷的努力與提升品質，救活一條人命就是一件好功德。