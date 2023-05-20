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行人死傷數 謝國樑：已降2到3成

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

「行人地獄」爭議延燒，基隆市議員陳冠羽昨天在議會總質詢指出，去年非六都縣市每十萬人行人死傷數，基隆排名第一，要求市長承諾2年後降低30%死傷數。市長謝國樑表示，他上任後行人死傷數已降2到3成，會滾動式檢討。

根據內政部人口統計、道安資訊查詢網資料顯示，111年非六都縣市每十萬人行人死傷數，排名第一的就是基隆市，為141.35，第二名新竹市110.95、第三名宜蘭縣93.08。陳冠羽說，數字再不降下來，總有一天大家身邊的親朋好友，在過馬路時也有可能會被撞傷，這些大家都不希望會發生。

陳冠羽表示，道路的問題是基隆20、30年來發展共構的問題，要跟中央爭取更多的經費，整體改善雖不易，但行人和行車之間要取得平衡，讓行人死傷數下降，雖然很困難，但大家一起努力加油，要求把降低死傷數的目標，列入在道路交通安全會報及相關局處業務報告。

議員呂美玲則說，除了汽機車要守法停讓行人外，行人自己也要教育，不要過馬路還滑手機、闖行人紅燈，增加自身的風險，才能降低死傷數。

謝國樑表示，在道安會報上追蹤數字沒有問題，他上任20天即大力開始推動行人友善空間，和去年同期相較，行人死傷數已降低20到30%，已經改善很多，他會滾動式來檢討。

基隆

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