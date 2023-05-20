缺額加申退 台東恐缺「1個分局」警力

台東縣警力嚴重不足，目前短缺63人，今年又81人申退，幾乎少掉「一個分局」警力，議員高度關注，促請縣長及警察局長向中央爭取警力，台東縣警察局長陳錦坤說，已自保五總隊調25名警力支援，亦希望今年警大及警專畢業生力軍，能多分配到台東。

台東縣警察局編制1115人，目前1052人，短缺63人，若加上今年申請退休81人，將少144人，等於少了一個分局警力。縣警局人事室表示，經面談溝通，已讓16人打消退休申請或延退，也會向警政署提報員額需求，一獲核定就調配台東，避免影響基層勤務。

議員張全馨嵐說，縱谷地區很多派出所人力不足，採取聯合服勤模式，導致有些派出所「關門」，使得部落居民憂心不安，警察局應設法補足警力，讓勤務回歸正常化。

議員古志成說，之前警局指暫時性「合署辦公」，待人力補足，被裁併的派出所就恢復，但就現況而言，警力根本無法補足，閒置派出所也變蚊子館。

議員張國洲及吳景槐均表示，警力不足問題，不僅員警加班超時，民眾也質疑治安出狀況，「科技執法取代警力終究不是解決問題的辦法」。