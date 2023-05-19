退休加原有短缺 台東年底恐少「1個分局」警力

台東縣警察局警力短缺63名，又面臨今年度有81人要申請退休，如未補足年底恐減少「1個分局」警力。台東縣警察局長陳錦坤表示，目前暫時有保五總隊支援25名警力因應。

台東縣警察局近年警力不足，許多偏鄉的派出所或是分駐所採合署辦公，民眾擔心影響治安，也引起多名台東縣議員關切。

台東縣議會今天進行縣政總質詢，縣議員古志成質詢陳錦坤時表示，之前警力不足，警局說暫時性「合署辦公」，待人力充足時，裁併的派出所就恢復，顯然這是善意的欺騙，就現況而言，警力根本無法補足，不要讓裁併閒置派出所變蚊子館。

縣議員張全馨嵐表示，縱谷地區很多派出所因人力不足，都採取聯合服勤模式，使得有些派出所必須關門，造成部落居民憂心不安，警察局應設法補足警力，讓派出所勤務回歸正常化。

縣議員吳景槐也表示，警力不足造成基層合署辦公，不僅員警加班超時，也引起民眾質疑警力不足才會廣設科技執法取代警力，這不是解決問題的辦法，加速爭取警力才正確。

縣議員張國洲表示，縣警局編制員額警力為1115名，目前為1052名，短缺63名，若加上今年81人申請退休，將短缺144名，等於少了1個分局警力。

陳錦坤答詢時說，今年3月23日警政署已請保五總隊支援台東25名警力，但確實仍無法補足短缺員額，持續透過署裡會報中爭取警力名額，希望從今年警大及警專畢業生多分配到生力軍。

縣警局人事室表示，今年度原有81人申請退休，經過面談溝通，已有16人撤銷或延退，另持續向警政署提報員額需求，若獲核定將陸續調配台東，不會影響基層勤務執行。