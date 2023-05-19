議員揭非六都每十萬人行人死傷數基隆第一 促2年降30%

基隆市議員陳冠羽今天在議會總質詢指出，去年非六都縣市每十萬人行人死傷數，基隆排名第一，要求市長承諾2年後降低30%死傷數。市長謝國樑表示，他上任後行人死傷數已降二到三成，會滾動式來檢討。

台灣被稱為「行人地獄」，近來引發議論，行人過馬路安全問題各地也都正視，推動改善作為。市議員陳冠羽今天在總質詢時說，根據內政部人口統計、道安資訊查詢網資料顯示，111年非六都縣市每十萬人行人死傷數，排名第一的就是基隆市，為141.35，第二名新竹市110.95、第三名宜蘭縣93.08。

陳冠羽表示，這個問題為何一直發生、成長，過去沒有針對行人的視角來做道路規畫，但道路工程真的很花錢，市府一雨下要先改變觀念，有些問題一定面對，他要求市長承諾2年後降低30%死傷數，不要讓基隆市一直排名第一，對行人要夠友善。

陳冠羽說，道路的問題是基隆20、30年來發展共構的問題，要跟中央爭取更多的經費，整體改善雖不易，但行人和行車之間要取得平衡，讓行人死傷數下降，雖然很困難，但要大家一起努力加油

「數字再不降下來，總有一天大家身邊的親朋好友，在過馬路時也有可能會被撞傷，這些大家都不希望會發生」，陳冠羽要求把降低死傷數的目標，列入在道路交通安全會報及相關局處業務報告。

市長謝國樑表示，在道安會報上追蹤數字沒有問題，他上任20天即大力開始推動行人友善空間，和去年同期相較，行人死傷數已降低20到30%，已經改善很多，他會滾動式來檢討。