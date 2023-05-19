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海保署「友善賞鯨2.0」 邀賞鯨業者成立鯨豚聯合巡護隊守護海洋

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
賞鯨業者加入友善賞鯨2.0計畫後，不僅會向民眾宣導賞鯨守則，也協助進行海洋巡護工作。圖／海保署提供
賞鯨業者加入友善賞鯨2.0計畫後，不僅會向民眾宣導賞鯨守則，也協助進行海洋巡護工作。圖／海保署提供

海洋委員會海洋保育署推動「友善賞鯨2.0」計畫，本月17日至19日分別在宜蘭、花蓮及台東舉辦「112年度友善賞鯨推廣說明會」。海保署表示，為減少賞鯨活動對鯨豚生態可能造成的衝擊，將持續輔導各地賞鯨業者投入海洋保育行動，成立鯨豚聯合巡護隊，為台灣鯨豚保育行動挹注更多在地力量，讓觀光產業與生態保育達到平衡及永續的發展。

海保署副署長吳龍靜表示，鯨豚聯合巡護隊是由賞鯨業者協調現有賞鯨解說員及船長組成，在賞鯨旺季期間，協助對遊客宣導友善賞鯨守則、環保減塑及友善海洋環境觀念，在海上巡航賞鯨的同時，如發現衝撞鯨豚、非法漁法、鯨豚或海龜擱淺等異常情形，會立即協助通報及蒐證。

頭城區漁會總幹事陳秀暖說，烏石港漁民過去在漁會的帶領下，從捕魚成功轉型為經營賞鯨活動，對保育鯨豚是義不容辭，今年海保署推出「友善賞鯨2.0」不僅有助於解說服務品質的提升，對未來賞鯨產業的永續經營，更有實質的助益。

海保署表示，賞鯨是海洋遊憩觀光最受歡迎活動之一，賞鯨產業的永續發展與鯨豚保育關係密切，海保署成立海洋保育類野生動物救援組織網至今，除了持續執行擱淺鯨豚救援任務外，為建立鯨豚族群動態基礎資料，從2020年至2022年在花東海域累計進行60趟鯨豚海上調查，目擊331群次。

海保署同時也與漁民合作，在漁船上安裝鯨豚小型音波器（Pinger）等忌避措施，降低鯨豚因漁業行為遭意外捕獲的機率。海保署說，未來將擴大徵求東海岸遊艇及在地民宿等相關業者加入友善海洋夥伴，共同合作宣導海洋保育觀念，讓友善海洋成為全民共識。

賞鯨業者組成鯨豚聯合巡護隊，替海洋保育挹注更多在地力量。圖／海保署提供
賞鯨業者組成鯨豚聯合巡護隊，替海洋保育挹注更多在地力量。圖／海保署提供
海保署向在地賞鯨業者說明「友善賞鯨2.0」計畫，獲得業者支持並同意加入。圖／海保署提供
海保署向在地賞鯨業者說明「友善賞鯨2.0」計畫，獲得業者支持並同意加入。圖／海保署提供
民眾可以選擇搭乘「友善賞鯨2.0」識別的船家出海賞鯨，支持船家參與海洋保育行動。圖／海保署提供
民眾可以選擇搭乘「友善賞鯨2.0」識別的船家出海賞鯨，支持船家參與海洋保育行動。圖／海保署提供
出海賞鯨可選擇與海洋保育署合作的友善海洋夥伴，一起支持推動友善賞鯨的理念。圖／海保署提供
出海賞鯨可選擇與海洋保育署合作的友善海洋夥伴，一起支持推動友善賞鯨的理念。圖／海保署提供
海保署向在地賞鯨業者說明「友善賞鯨2.0」計畫，獲得業者支持並同意加入。圖／海保署提供
海保署向在地賞鯨業者說明「友善賞鯨2.0」計畫，獲得業者支持並同意加入。圖／海保署提供

賞鯨 鯨豚 漁民

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