海保署「友善賞鯨2.0」 邀賞鯨業者成立鯨豚聯合巡護隊守護海洋

海洋委員會海洋保育署推動「友善賞鯨2.0」計畫，本月17日至19日分別在宜蘭、花蓮及台東舉辦「112年度友善賞鯨推廣說明會」。海保署表示，為減少賞鯨活動對鯨豚生態可能造成的衝擊，將持續輔導各地賞鯨業者投入海洋保育行動，成立鯨豚聯合巡護隊，為台灣鯨豚保育行動挹注更多在地力量，讓觀光產業與生態保育達到平衡及永續的發展。

海保署副署長吳龍靜表示，鯨豚聯合巡護隊是由賞鯨業者協調現有賞鯨解說員及船長組成，在賞鯨旺季期間，協助對遊客宣導友善賞鯨守則、環保減塑及友善海洋環境觀念，在海上巡航賞鯨的同時，如發現衝撞鯨豚、非法漁法、鯨豚或海龜擱淺等異常情形，會立即協助通報及蒐證。

頭城區漁會總幹事陳秀暖說，烏石港漁民過去在漁會的帶領下，從捕魚成功轉型為經營賞鯨活動，對保育鯨豚是義不容辭，今年海保署推出「友善賞鯨2.0」不僅有助於解說服務品質的提升，對未來賞鯨產業的永續經營，更有實質的助益。

海保署表示，賞鯨是海洋遊憩觀光最受歡迎活動之一，賞鯨產業的永續發展與鯨豚保育關係密切，海保署成立海洋保育類野生動物救援組織網至今，除了持續執行擱淺鯨豚救援任務外，為建立鯨豚族群動態基礎資料，從2020年至2022年在花東海域累計進行60趟鯨豚海上調查，目擊331群次。