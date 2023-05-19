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違規行駛人行道 機車騎進騎樓 2人吃11罰單

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市仁愛區去年4月有呂姓女騎士把機車騎進騎樓，被監視器拍下影像，民眾檢舉，因「行駛人行道」違規行為3天收5張罰單；林男也在同月騎進同一騎樓，6天收6罰單。基隆有76處騎樓今年3月起開放合法停車，民眾納悶如何停到騎樓不被開單？交通隊副隊長吳誌權說，應「牽」進騎樓。

基隆市一名女騎士把機車騎到騎樓內，被監視器拍下影像檢舉，警方認定有「行駛人行道」的違規行為，3天開5張各600元罰單。事後呂女控違反監視器用途，拍車號違反個資法、侵害人權。法官認為監視器檢舉符合程序，駁回訴訟。

林男去年遇到相同情況，他也提起行政訴訟。基隆地院判決書指出，林男因「行駛人行道」經民眾檢舉，警方開出6張罰單；監理單位各裁處600元。林主張，以私人監視器檢舉，既擾民且違反監視器用途。監視器應用於嚇阻犯罪、防治公共安全或協助警方偵辦刑事案件，而非取締交通違規，否則有違比例原則；且監視器畫面受個資法保護，舉發侵害人權，聲請撤銷罰單。北市監理所認為，違規地點是騎樓，依舉發採證沒有疑義。

法官認為，人行道的定義包括為專供行人通行的騎樓、走廊，檢舉人以監視器取得的錄影畫面擷圖，開罰單舉發符合程序與規定，為維護交通秩序取得科學儀器影像檢舉，並未介入私領域，未違反比例原則和個資法。

監視器 人行道 罰單

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