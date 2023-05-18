大山擋不住思念 玉里醫院帶59名住民赴台中見親人

因疫情影響，睽違3年，衛生福利部玉里醫院4個院區共59名住民，今天上午啟程出發前往台中后里參加中區懇親會，與久未見面的親人共享天倫。

玉里醫院目前收治的精神病友來自全台各地，所以劃分北中南3區，每年分區輪流舉辦懇親會。近3年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而取消，直到今年疫情趨緩才恢復舉辦。

玉里醫院發布訊息表示，來自溪口、萬寧、祥和、新興4個院區共59名住民，今天上午8時許啟程展開3天2夜的懇親會行程，醫院院長簡以嘉至火車站送行，此行除了安排住民與家屬相互交流之外，也規劃衛教宣導以及有趣活動，希望透過親密的互動創造彼此緊密的情感連結。

由於玉里與台中兩地相隔中央山脈，舟車勞頓對於住民來說是一大考驗，社工科主任林俐指出，參加的住民基本上除了病情穩定之外，還要有一定的體力和較好行動能力，否則恐難負荷長途跋涉的疲憊。首要考量還是住民的安全，所以除了住民平日的治療藥物之外，醫師也準備常備藥物，來應付緊急狀況。

簡以嘉表示，懇親會同時安排了家屬座談會，藉由雙向溝通可以讓院方瞭解家屬的需求及建議，而家屬也能明白醫院的醫療與照顧方式，從而建立良好的醫病關係。

來自台中，今年58歲的美鳳（化名）阿姨，民國95年就來到玉里醫院，因為疫情關係，好多年沒見到小兒子，她開心分享這次終於能夠如願，有機會抱抱兒子，和他說說話。

體型壯碩掛著笑容的書文（化名），26歲就因為思覺失調症發作而開始住院生活，輾轉來到玉里一待20多年，雖然家人有意願把病情穩定的書文接回家，但遭到他的拒絕，他說：「我在家裡很難乖乖吃藥，發病會吵會鬧，我不要給他們添麻煩，我在這裡吃得好住得好，工作還有錢領，而且工作人員都很照顧我們，我不想出院。」

這次懇親會玉里醫院動員20名工作人員，包括醫護團隊提供旅途中緊急的醫療處置，照服員協助住民洗漱起居的照顧，職能治療師跟臨床心理師則負責活動安排以及住民情緒安撫，而社工科幾乎全員出動，照顧人員安全並協助住民和家屬溝通，各項專業人員相互分工通力合作，確保懇親會平安順利。