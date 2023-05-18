快訊

康建生技李鴻淵殘忍行刑式槍擊釀四死 法院今判處死刑

國巨董座陳泰銘接掌富鼎董事長 鴻海、國巨資源大挹注

花蓮文化局臨時圖書館通行有礙 輪椅族怨不友善

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
高小姐今天在縣議員楊華美（中）陪同下，到花蓮文化局園區會勘，文化局長吳勁毅（右）允諾改善。記者王燕華／攝影
高小姐今天在縣議員楊華美（中）陪同下，到花蓮文化局園區會勘，文化局長吳勁毅（右）允諾改善。記者王燕華／攝影

花蓮縣立圖書館正原址重建，工期至少3年，施工期間移至附近演藝堂地下室設置臨時圖書館，但有輪椅族發現，周邊無障礙坡道被工地圍籬阻絕，臨時館通道狹小逃生動線差等問題，電梯還設密碼，相當不友善。縣議員楊華美今天陪同現勘，文化局允諾改善。

一名高姓身心障礙者向楊華美陳情，她坐電動輪椅想到圖書館使用圖書資源，到了發現舊館在施工已被鐵皮圍籬包住，沿著文苑路的人行道前往臨時圖書館，原本無障礙坡道卻被圍籬阻絕，無處可走，被迫回頭找了另一處坡道，回到大馬路與車爭道。

好不容易抵達臨時圖書館，因為設在地下室，她要坐電梯下樓，又發現必須有密碼才能使用，進入館內因書架間通道較狹窄，對輪椅族不友善，也擔心若有緊急事故影響逃生。高小姐認為，不只是她這種身心障礙者，推嬰兒車的家長、行動不便的長者，對於無障礙空間、電梯等都有使用需求，應該更便利和開放。

縣議員楊華美表示，不只是文化局，其他公部門在施工時，都應有更細致的思考，規畫妥善的無障礙環境。她說，許多身心障礙者出門前會先上網了解目的地周邊無障礙設施，建議若是重視人本交通的友善城市，應將無障礙規畫上網公布，貼近身心障礙者使用需求。

文化局長吳勁毅說，文化局園區原本全區都是無障礙環境，但未發現因重建施工造成鐵皮阻擋無障礙坡道，會改善；目前圖書館為臨時性質，電梯是原本演藝堂內部工作梯，有安全考量才無法全面開放，目前在一樓和地下室都有服務台人員可以協助使用，若有特殊需求也會做個案考量。

花蓮文化局圖書館正原地重建，工地周邊圍圍籬，輪椅族反映無障礙坡道也被圍住，通行有困難。記者王燕華／攝影
花蓮文化局圖書館正原地重建，工地周邊圍圍籬，輪椅族反映無障礙坡道也被圍住，通行有困難。記者王燕華／攝影
高小姐反映，因花蓮文化局園區周邊的人行道無障礙坡道，被圖書館重建工程圍籬阻絕，輪椅族被迫走到大馬路。記者王燕華／攝影
高小姐反映，因花蓮文化局園區周邊的人行道無障礙坡道，被圖書館重建工程圍籬阻絕，輪椅族被迫走到大馬路。記者王燕華／攝影

圖書館 電梯 輪椅 身障

延伸閱讀

花蓮40名潛海戰將前進石梯坪 清除44公斤海底垃圾

南市博物館節周六登場 南區氣象中心首度加入

花蓮40名潛海戰將 石梯坪清出海底垃圾44公斤

王美惠爭嘉市總圖經費潘文忠指市府延遲 文化局駁斥

相關新聞

陽明交大醫院10幾年未完成擴建 議員怒批中央騙宜蘭人

屏東榮民總醫院才花3年多就蓋好，宜蘭的陽明交大醫院擴建卻歷經10餘年，一波三折，二期擴建的41.86億工程沒有廠商來投標...

花蓮赤科山竹林橋因大雨斷裂 中央核4000萬重建今動土

花蓮縣玉里鎮竹林橋是高寮地區往竹林社區、赤科山要道，去年10月因大雨造成橋墩基礎被沖刷，橋面版下陷斷裂，無法通行。縣府向...

基隆往雙北3路線客運 不停了

國光客運先前宣布，6月1日起不再代駛1551（基隆-新店）、2002（基隆長庚-台北長庚）及支援9026（基隆市安樂區-...

搶錢補縣庫？ 台東交通違規預算1.2億

台東縣議會定期會安排單位工作檢討，議員章正輝質詢警局年度交通違規預算編列1億2千萬，恐造成基層績效壓力，抓到民眾反感。警...

議員逼簽承諾書 林姿妙：是誰霸凌誰

宜蘭縣議員林麗昨質詢針對女性消防員遭性騷擾案，要求消防局長徐松奕立刻下台，並重啟調查，並拿出重啟調查承諾書請林姿妙簽名，...

國土計畫惹議 民代憂損部落權益

中央推動國土計畫，花蓮縣完成分區圖草案，3月已在全縣13鄉鎮市辦公聽會，議員憂心畫分不當，還有部落被劃入土石流潛勢區，損...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦