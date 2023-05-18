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客家小炒全國爭霸賽 東區初賽5月20日花蓮登場

中央社／ 花蓮縣18日電

2023客家小炒全國爭霸賽東區初賽將於5月20日在花蓮登場，預計有宜、花、東30間餐廳烹飪好手同場大展廚藝，競逐東區冠軍，之後再參賽爭取全國首獎殊榮。

花蓮縣政府與客家委員會共同主辦的「2023客家小炒全國爭霸賽東區初賽」將於20日在花蓮縣化仁國中登場，此次競賽除聘請專業評審團外，還開放現場民眾試吃票選，共同選出最具人氣的隊伍。

花蓮縣政府客家事務處長潘乾鑑表示，東部地區依山傍海，花蓮縣內客庄更是擁有獨特乾淨的水質與得天獨厚的土壤，所孕育出的各類特色農特產品更深獲受好評；尤其客家小炒是具代表性的客家料理，期許參賽的30間餐廳利用縣內農特產品，經過各自精湛的手藝及獨具巧思的創意，展現客家飲食新生命力及文化包容性，吸引更多人持續關注客家美食

東區初賽以「符合現代健康輕飲食」為主軸，搭配「Slow Fast-Food」的概念，運用在地食材的「Slow」，與代表年輕世代語言及飲食方式的「Fast-Food」，參賽隊伍須至當地市場採買所需食材，現場料理在地客家小炒及創意客家小炒共2道菜式。

當天也客家市集、多場多元族群藝文表演與親子共廚體驗活動，內容豐富、精彩可期，歡迎民眾共襄盛舉，體驗難忘的客家週末。

客家美食

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