陽明交大醫院10幾年未完成擴建 議員怒批中央騙宜蘭人

屏東榮民總醫院才花3年多就蓋好，宜蘭的陽明交大醫院擴建卻歷經10餘年，一波三折，二期擴建的41.86億工程沒有廠商來投標，目前正重辦招標，中央預計選前3個月開工。縣議員林岳賢擔心又是選舉花招，今天議會質詢時怒嗆「宜蘭人已經被騙很多次了」。

國立陽明交通大學附設醫院擴建案歷經10餘年，當初因經費遭大砍，改兩期擴建，一期蘭陽院區2016年10月完工啟用，現在進入二期工程，從一期到二期歷任林全、賴清德、蘇貞昌及陳建仁4任行政院長。二期工程3月公告招標，因工程物價上漲及缺工等問題，沒有廠商投標。

縣議員林岳賢今天在縣政總質詢時關心擴建問題，他質詢衛生局說，流標後重新辦理招標，能不能順得標得出去都不知道，中央就說選舉前3個月、10月可以開工，2026年6月可以完工？真的有把握可以開工嗎？

衛生局長徐廼維說，根據了解，預算都編列在今年，相關單位正全力去做。

林錫明議員前天在議會也說，屏東榮民總醫院於2019年11月動工，人家才花了3年多就完工啟用，國立陽明交通大學附設醫院卻搞了10幾年還蓋不好。

林岳賢表示，某黨一到選舉，什麼奧步都會出來，宜蘭人已經被騙了很多次，每次都說選舉完就會做，結果讓人一等再等，這次會不會也要等到選上之後才蓋，不知道要被騙了多少年？

他還說，宜蘭縣溪北地區醫院的急性病床數共711 床，溪南地區醫院有1299床，溪北病床數少了588床，陽明交通大學附設醫院是溪北地區重要的責任醫院，除了要督促硬體提升量能提升，人力配置及服務等軟實力也要跟著提升。