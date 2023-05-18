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花蓮40名潛海戰將 石梯坪清出海底垃圾44公斤

中央社／ 花蓮縣18日電

6月8日為國家海洋日，響應海洋環境保護，花蓮環保局日前在石梯坪舉辦「親淨海」活動，潛水人員及慈濟大學學生共百人參與，40名潛海戰將潛入海底清除垃圾44公斤、回收物6公斤。

花蓮縣環境保護局發布訊息表示，花蓮擁有豐富海洋資源與美麗海岸線，石梯坪海域是花蓮著名觀光景點之一，其海洋資產也是當地居民的重要經濟來源，長期以來海洋垃圾等問題給這片美麗海域帶來不少壓力，這是一個需要所有人共同努力的課題。

配合海洋保育署推動淨海聯盟政策，花蓮縣共招募潛海戰將269人及環保艦隊97艘，進行海洋廢棄物治理工作，保護花蓮縣的海洋環境及生態。

花蓮縣配合國家海洋日，昨天在石梯坪遊憩區舉辦「世界海洋日－親淨海」活動，邀請花蓮和平潛水員、花蓮慈濟大學學生，總計百人共襄盛舉，其中40名潛海戰將成員穿上潛水衣、揹著空氣筒，潛入海底進行垃圾清除作業。

潛海戰將們在海中割除纏在珊瑚礁上的廢棄漁網漁具、纜繩，總計清除海漂及漁具垃圾共44公斤，以及回收物6公斤。

環保局呼籲，海洋是人類重要生態資源，對維持地球生命的平衡至關重要；保護海洋環境須全民共同參與，每一個人都可從自身做起，從日常生活中小事做起，共同守護海洋，讓地球更加美好。

花蓮 海洋垃圾 潛水員 珊瑚

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