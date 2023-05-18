國土計畫惹議 民代憂損部落權益

中央推動國土計畫，花蓮縣完成分區圖草案，3月已在全縣13鄉鎮市辦公聽會，議員憂心畫分不當，還有部落被劃入土石流潛勢區，損及民眾權益甚鉅，事後補救困難。縣府地政處表示，正彙納民意綜整答覆，預計7月開縣國土計畫審議會討論。

簡智隆、哈尼．噶照、程美蓮、周駿宥等原住民議員昨針對國土計畫聯合質詢。程美蓮舉秀林鄉水源部落為例，有位於環境敏感區、不在部落範圍內的山坡地被畫入部落，有在部落的房子卻沒被畫進，還有部落被畫入土石流潛勢區。

哈尼．噶照也說，瑞穗鄉瑞祥村坐擁豐富溫泉資源，被畫入農業發展區第四類，未來若要發展溫泉產業是否會受限？

周駿宥認為，畫分區的資料不是很公開，未來國土計畫法上路後，違反分區使用將面臨極重罰責，這些百姓都不清楚；簡智隆擔心原民部落土地若被畫到國土保育地區第一類、第二類地區，將受到重大限制，不只生存權，連耕作權都受影響。

縣議員黃馨說，國土規畫攸關農業產值，南投、新北市已造成很大糾紛和疑慮，縣市政府決定暫緩送審，花蓮應有自己規畫想法，照顧百姓權益，而非中央說的照單全收。

地政處長吳泰焜說明，民國105年是國土計畫試行的日期，因此以當時空照圖畫分，今年7月會召開縣的國審會討論，新北和南投主要是國保一的問題，花蓮主要在原住民部落關於農四和城鄉發展地區第三類的選擇。

原住民行政處代理處長督固．撒耘表示，去年6月起進行耆老訪談、部落調查，動員5000人次說明訪談，舉辦逾700場次會議，是近年最大一次公共政策討論說明平台，將民眾問題歸納7大類、61種類型，都公告在原民處網站上。至於畫設原則，內政部營建署有詳細規定，基本上都按照部落範圍。