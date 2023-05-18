快訊

關鍵48小時 朱立倫、侯友宜、郭台銘三方會談達共識

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員逼簽承諾書 林姿妙：是誰霸凌誰

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭縣議員林麗昨質詢針對女性消防員遭性騷擾案，要求消防局長徐松奕立刻下台，並重啟調查，並拿出重啟調查承諾書請林姿妙簽名，雙方爆激烈攻防，林麗多次表示，縣長霸凌自己，林姿妙氣回「到底是妳霸凌人家，還是人家霸凌妳」。

消防局彭姓女消防員去年12月備勤時寢室遭男性隊員闖入，身心受創，最後辭職，因不滿消防局處置措施，今年4月在高嘉瑜、王婉諭立委陪同下開記者會，宜蘭縣民進黨團也批評消防局處理失當、用錯法條，造成彭女權益受損，消防局則表示依法協助爭取應有權益。

林麗先是質詢縣府，自己申請的基礎建設都未獲補助，「是不是在霸凌我？」接著針對消防員案，製「徐松奕下台、重啟調查」大字報，抨擊徐松奕將勤務表當成密件，多年後才能公開，玩弄規則，要求他立刻下台，並且重啟調查。林姿妙回應，發生這件案子非常痛心，知道後第一時間也到當事人家中慰問，會用心誠懇保護該員權益。

林麗拿出一份承諾書，強調不只是當事人，也是中華民國消防員工作權益促進協會等全國各單位、消防員所希望，重啟調查並修正公傷假認定結果。林麗質問林姿妙到底簽不簽，林姿妙說要看清楚才簽，「不然我隨便寫給妳也簽？」林麗表示馬上簽，可以和縣長一起簽。

林姿妙與林麗交鋒語氣逐漸激烈，林姿妙不滿道「到底是妳霸凌人家，還是人家霸凌妳？」30多名議員都很棒，為什麼唯獨林麗這樣子？林麗譏諷「乖的小孩才有糖吃」，是不是乖乖聽話不要質詢才有資源？林姿妙強調，並沒有這樣要求議員。

林姿妙 霸凌 消防員

延伸閱讀

王婉諭批侯友宜「依然侯侯GPT」 內容空洞毫無具體內容

究責女消防員性騷案！宜縣議員要求簽承諾書 林姿妙怒：到底是誰霸凌誰

侯友宜代表國民黨角逐2024 林姿妙：樂觀其成

賴清德稱房價有在降 王婉諭拿最新數據打臉

相關新聞

基隆往雙北3路線客運 不停了

國光客運先前宣布，6月1日起不再代駛1551（基隆-新店）、2002（基隆長庚-台北長庚）及支援9026（基隆市安樂區-...

搶錢補縣庫？ 台東交通違規預算1.2億

台東縣議會定期會安排單位工作檢討，議員章正輝質詢警局年度交通違規預算編列1億2千萬，恐造成基層績效壓力，抓到民眾反感。警...

議員逼簽承諾書 林姿妙：是誰霸凌誰

宜蘭縣議員林麗昨質詢針對女性消防員遭性騷擾案，要求消防局長徐松奕立刻下台，並重啟調查，並拿出重啟調查承諾書請林姿妙簽名，...

國土計畫惹議 民代憂損部落權益

中央推動國土計畫，花蓮縣完成分區圖草案，3月已在全縣13鄉鎮市辦公聽會，議員憂心畫分不當，還有部落被劃入土石流潛勢區，損...

蘇花改靠近和平段砂石車事故 南下路段封閉15公里

1名男性駕駛今天下午3時許，沿台9線蘇花改南下，行經143K南澳─和平段，因不明原因撞上護欄，車頭翻覆卡在護欄上，駕駛受...

台東交通違規預算編1.2億 要取締4萬件挨批搶錢補縣庫

台東縣議會今單位工作檢討，議員章正輝質詢警局年度交通違規預算編列1億2千萬元，恐造成基層績效壓力，抓到民眾反感。警局回應...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦