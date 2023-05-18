議員逼簽承諾書 林姿妙：是誰霸凌誰

宜蘭縣議員林麗昨質詢針對女性消防員遭性騷擾案，要求消防局長徐松奕立刻下台，並重啟調查，並拿出重啟調查承諾書請林姿妙簽名，雙方爆激烈攻防，林麗多次表示，縣長霸凌自己，林姿妙氣回「到底是妳霸凌人家，還是人家霸凌妳」。

消防局彭姓女消防員去年12月備勤時寢室遭男性隊員闖入，身心受創，最後辭職，因不滿消防局處置措施，今年4月在高嘉瑜、王婉諭立委陪同下開記者會，宜蘭縣民進黨團也批評消防局處理失當、用錯法條，造成彭女權益受損，消防局則表示依法協助爭取應有權益。

林麗先是質詢縣府，自己申請的基礎建設都未獲補助，「是不是在霸凌我？」接著針對消防員案，製「徐松奕下台、重啟調查」大字報，抨擊徐松奕將勤務表當成密件，多年後才能公開，玩弄規則，要求他立刻下台，並且重啟調查。林姿妙回應，發生這件案子非常痛心，知道後第一時間也到當事人家中慰問，會用心誠懇保護該員權益。

林麗拿出一份承諾書，強調不只是當事人，也是中華民國消防員工作權益促進協會等全國各單位、消防員所希望，重啟調查並修正公傷假認定結果。林麗質問林姿妙到底簽不簽，林姿妙說要看清楚才簽，「不然我隨便寫給妳也簽？」林麗表示馬上簽，可以和縣長一起簽。

林姿妙與林麗交鋒語氣逐漸激烈，林姿妙不滿道「到底是妳霸凌人家，還是人家霸凌妳？」30多名議員都很棒，為什麼唯獨林麗這樣子？林麗譏諷「乖的小孩才有糖吃」，是不是乖乖聽話不要質詢才有資源？林姿妙強調，並沒有這樣要求議員。