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基隆往雙北3路線客運 不停了
國光客運先前宣布，6月1日起不再代駛1551（基隆-新店）、2002（基隆長庚-台北長庚）及支援9026（基隆市安樂區-南港展覽館），因這3條路線都是基隆往返雙北通勤的主要路線，引發關注。公路總局昨與業者協調，業者同意繼續行駛。
北市區監理所長江澍人昨到國光客運協商，協助解決業者提出的經營困境，包括研議票價調整的可行性，業者同意繼續載客。
台北市區監理所表示，1551路線仍有許多民眾搭乘，國光客運同意持續代駛；2002已有新營運團隊正在籌備，國光客運將代駛至新營運團隊上路。至於9026國光支援班次，目前由多家業者支援，路線仍會持續支援，後續滾動調整支援班次。
立委蔡適應指出，他密集與公路總局協商，在7月1日首都通1200月票上路前，希望基隆市的城際運輸可維持一定品質，後續會持續監督各路線班次和營運狀況。
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