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搶錢補縣庫？ 台東交通違規預算1.2億

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東縣議會定期會安排單位工作檢討，議員章正輝質詢警局年度交通違規預算編列1億2千萬，恐造成基層績效壓力，抓到民眾反感。警局回應是配合縣府財政預算調整，絕無績效壓力情形。

警察局長陳錦坤表示，交通取締目的是保護民眾安全，不會因有預算的任務目標，出現轉嫁壓力給基層，或衍生擾民情況，一切按交通法規運作，民眾守法就不會被取締。

縣議會昨天進行教育、社會、衛生及警察單位工作檢討，章正輝針對交通違規預算編列達1億2千萬元質詢警察局，他質疑此一預算金額，恐造成基層績效壓力，甚至造成警民對立。

章正輝說，若以每張罰金3000元計算，等於1年要取締4萬件，台東22萬人口，若按此目標，顯示台東人交通違規機率高。他表示，不樂見警方為達成這預算目標而「搶錢」，此舉將增添基層績效壓力，拚命抓老百姓違規，也會製造民怨。

縣警局會計室主任陳宜弘說，交通違規裁罰有不確定因素，年度預算目標有可能超過，也可能短收，依實際裁罰金額收入繳交縣庫。

交通違規 台東 警察

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