蘇花改靠近和平段砂石車事故 南下路段封閉15公里

1名男性駕駛今天下午3時許，沿台9線蘇花改南下，行經143K南澳─和平段，因不明原因撞上護欄，車頭翻覆卡在護欄上，駕駛受到輕傷。警方到場後協助送醫，目前相關單位仍在排除事故現場，封閉蘇花改南下南澳到和平長約15公里的路段，預計下午6時許排除。

據了解，警方下午3時11分許獲報，趕到現場時駕駛已從車中脫困，現場散落被撞飛的護欄，車頭與車身連結處卡在護欄上。警員簡單檢查後，駕駛並無酒駕，受輕傷，由救護車送往羅東博愛醫院，詳細肇事原因待釐清。

公路總局第四區養護工程處指出，該砂石車頭卡住的方式與一般車禍較不同，無法簡單的拖吊，要先請業者將車頭移出，再進行拖吊，預計下午6時許排除，視車頭處理狀況而定；由於車身龐大且需要拖吊車等，加上地上許多散落的護欄，目前封閉南澳到和平南下路段約15公里，請用路人遵循現場交通指揮。