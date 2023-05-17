究責女消防員性騷案！宜縣議員要求簽承諾書 林姿妙怒：到底是誰霸凌誰

宜蘭縣議會今天由縣長林姿妙接受施政總質詢，縣議員林麗針對日前女性消防員遭性騷擾案，要求消防局長徐松奕立刻下台並重啟調查，拿出重啟調查承諾書請林姿妙簽名。林姿妙表示已經在調查，針對簽名與否展開激烈攻防；林麗多次表示縣長霸凌自己，林姿妙氣回「到底是妳霸凌人家，還是人家霸凌妳」。

宜蘭縣消防局彭姓女消防員去年12月備勤時寢室遭男性隊員闖入，身心受創，最後辭職，因不滿消防局處置措施，今年4月在高嘉瑜、王婉諭2立法委員陪同下開記者會，宜蘭縣民進黨團也批評消防局處理失當、用錯法條，造成彭女權益受損，消防局則表示依法協助爭取應有權益。

林麗今天質詢縣府，自己申請的基礎建設都未獲補助，「是不是在霸凌我」；接著針對消防員案，製作大字報上書「徐松奕下台、重啟調查」，抨擊徐松奕將勤務表當成密件，多年後才能公開，玩弄規則，要求他立刻下台，並且重啟調查。林姿妙回應，發生這件案子非常痛心，知道後第一時間也到當事人家中慰問，會用心誠懇保護該員權益。

林麗拿出一份承諾書，強調不只是當事人，也是中華民國消防員工作權益促進協會等全國各單位、消防員所希望，重啟調查並修正公傷假認定結果。林麗質問林姿妙到底簽不簽，林姿妙回答要看清楚才能簽，「不然我隨便寫給妳也簽？」林麗表示馬上簽，可以和縣長一起簽。