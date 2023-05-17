國土功能分區引疑慮 花蓮原民議員憂損及部落權益

中央推動國土計畫，花蓮縣完成分區圖草案，3月已在全縣13鄉鎮市辦公聽會。多位縣議員今天質詢時提出疑慮，憂心畫分不當，損及民眾權益甚鉅，且事後補救困難。縣府地政處表示，正彙納民意綜整答覆，預計7月開縣國土計畫審議會討論。

簡智隆、哈尼．噶照、程美蓮、周駿宥等原住民議員今天聯合質詢，針對國土計畫法畫分方式提出諸多質疑，指分區方式尤其對原住民部落影響重大，但族人對畫分方式、未來國土計畫法實施上不符合分區使用可能面臨嚴重罰責，都非常不清楚。

程美蓮舉秀林鄉水源部落為例，有不在部落範圍內且沒房舍，位於環境敏感區的山坡地被畫入部落，有房子的卻沒被畫進，還有部落被畫入土石流潛勢區；哈尼．噶照詢問，瑞穗鄉瑞雄村坐擁豐富溫泉資源，被畫入農業發展區第四類，未來若要發展溫泉產業是否會受限，會不會等很久？

周駿宥認為，政府畫設分區的資料不是很公開，未來國土計畫法上路後，違反分區使用將面臨極重罰責，這些百姓都不清楚；簡智隆擔心原民部落土地若被畫到國土保育地區第一類、第二類地區，將受到重大限制，不只生存權，連耕作權都受影響。

不僅原住民議員，第三選區縣議員黃馨也舉吉安鄉小台東與歌柳灣部落為例，指地政處以7年前、民國105年空照圖畫編，不是實際現勘檢討，有的土地畫為農四、有的畫農二，有如鋸齒狀。她說，國土規畫攸關農業產值，土地畫分有很大區別，在南投、新北市已造成很大糾紛和疑慮，縣市政府決定暫緩送審，花蓮應有自己規畫想法，照顧百姓權益，而非中央說的照單全收。

地政處長吳泰焜說明，民國105年是國土計畫試行的日期，因此以當時空照圖畫分。今年3月下鄉辦公聽會，彙集相關意見，7月會召開縣的國審會討論。至於新北和南投主要是國保一的問題，和花蓮縣不同，花蓮主要在原住民部落關於農四和城鄉發展地區第三類的選擇。