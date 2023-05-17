台東警車國際化 民眾誤以為拍戲車

台東市區近日出現一輛車身貼有「POLICE」英文字樣的警車，不少民眾看了酷似美國警用車，一度誤以為在拍戲，原來是警方提升國際化視野，將一輛警車貼上英文字樣，便於服務外籍人士。

警方表示，目前僅試驗性在1輛警車，未來會視服務狀況來調整，若服務成效不錯，將擴及到其他警用車輛上，屆時警用車輛不僅有中文顯示所屬警察單位，也會有英文的「POLICE」。

台東為觀光縣市，每年吸引不少外籍人士到訪，警方為提升國際化視野，便於服務外籍人士，不僅辦公廳相關設施指引牌示雙語化，就連警車也雙語化，將車身貼上「POLICE」，吸引目光。