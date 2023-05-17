台東縣府合作無印良品 開發晚崙西亞橙食農商品
台東縣政府和MUJI無印良品合作，開發一系列食農商品，讓晚崙西亞橙更多吃法，包括果醬、餅乾，甚至乾燥橙片，達到全果都能食用，將於月底限量上市。
台東縣政府國際發展及計畫處國際推廣科今天發布新聞稿表示，台東縣政府去年與MUJI無印良品共同簽訂合作備忘錄，定期針對台東縣地區發展、活用地方資源、育兒以及高齡者支援等公共議題進行討論，並積極開發新產品，大力推動發展在地農產，行銷台東農產魅力。
台東縣政府表示，MUJI無印良品秉持簡約設計理念，使用的素材、商品品質及環境永續等品牌概念皆與台東「慢經濟」的生活環境理念互相呼應。
今年MUJI無印良品與東河鄉公所合作，採用台東晚崙西亞橙開發一系列食農商品，首批將於5月底在全新開幕的松高旗艦店限量展售，讓北部消費者也能品嚐台東晚崙西亞的好滋味。
MUJI無印良品以環保不浪費的商品開發概念下，將晚崙西亞橙全果使用，開發商品包含晚崙西亞橙果醬、晚崙西亞橙紅烏龍餅乾、晚崙西亞橙紅烏龍、晚崙西亞橙啤酒及乾燥晚崙西亞橙片等。
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