快訊

特拉斯來台：回顧90年代柴契爾夫人訪台的新自由主義之旅

澎湖湖西鄉一處涼亭護欄倒塌 北部5名遊客受傷急送醫

特勤局維安有漏洞？白宮國安顧問蘇利文住所遭「不明男子」闖入

獨／高中男師戀女學生 謝國樑痛心鞠躬道歉

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆發生某高中男師戀女學生事件，市長謝國樑今天表示非常痛心，鞠躬向大家道歉，表示將召開專案會議。記者游明煌／攝影
基隆發生某高中男師戀女學生事件，市長謝國樑今天表示非常痛心，鞠躬向大家道歉，表示將召開專案會議。記者游明煌／攝影

基隆市一所高中女學生家長昨天爆料，指控教數學的王姓男教師對他女兒上下其手，還在女兒考卷告白校方已解聘。基隆市長謝國樑今天對此事件一鞠躬向大家道歉，表示未來會加強掌握並召開專案會議，希望未來要很迅速掌握學生的狀況。

基隆市一所高中女學生家長昨天爆料，指控教數學的王姓男教師對他女兒上下其手，還在女兒考卷告白，希望教育部重視「狼師」事件。校長表示，家長去年12月到校與教師肢體衝突，隔天教師請假未到校。教評會認定違反專業倫理，決議解聘，並報請國教署讓這名老師3年內不得再任。

一名自稱女學生爸爸的男子投訴媒體和社群平台，指剛領教師證2個月的27歲王姓男教師上學期多次在他16歲女兒的考卷或寫卡片、紙條告白，說女兒有多美，讓他忍不住回家後魂牽夢縈，還藉課後補習名義帶到公園等僻靜處上下其手。

謝國樑今天上午出席國中小科展頒獎典禮，他說，最近看到某高中一名男教師不當作為，他非常痛心。他希望校長們、教育處同仁及他本人都要上緊發條，何謂上緊發條？就是希望對學校實際的狀況能有更深一層的掌握，也希望能跟家長、家長團體甚至同學們要有更緊密在這一方面的認知。

謝國樑表示，如果老師有一些不當行為，希望在第一時間得知、掌握。以這次某高中發生的教師不當事件，坦白說，也是透過社群媒體才了解到更多的訊息，就這一點，他感到非常的抱歉，他要先一鞠躬向大家道歉。

謝國樑說，做為學校的主管和管理機關，他覺得未來要更努力，他會請教育處長劉美蘭針對學校這樣子的情況開一個專案會議，他會來出席，希望未來在這方面要很迅速掌握學生的狀況。

基隆發生某高中男師戀女學生事件，市長謝國樑今天表示非常痛心，鞠躬向大家道歉，表示將召開專案會議。記者游明煌／攝影
基隆發生某高中男師戀女學生事件，市長謝國樑今天表示非常痛心，鞠躬向大家道歉，表示將召開專案會議。記者游明煌／攝影

謝國樑

延伸閱讀

侯友宜出線他憂關鍵在徵召後 謝國樑：沒團結不可能勝

國民黨17日擬公布總統徵召人選 縣市長出席力挺

中段發車、加開區間車 基隆1815國道客運更容易上車了

基市府盤點閒置或低度使用校園空間 規畫開辦長照據點

相關新聞

基隆基金三路天橋22日起4天拆除 建無障礙路口注意交管

基隆市安樂區基金三路及武聖街口前人行陸橋，使用率極低，市府評估因占據人行道上阻礙行人通行，為建構無障礙路口自5月22日起...

獨／高中男師戀女學生 謝國樑痛心鞠躬道歉

基隆市一所高中女學生家長昨天爆料，指控教數學的王姓男教師對他女兒上下其手，還在女兒考卷告白校方已解聘。基隆市長謝國樑今天...

納管沙灘車 南澳神秘沙灘成禁地

聯合報日前推出「陽光行動」專題，報導沙灘車橫行危及公安、衝擊環境生態，行政院近期邀集相關部會及縣市政府開會，宣布基於安全...

人口跌破萬 富里祭12萬元催生育

花蓮縣富里鄉人口跌破萬人，本屆鄉民代表還因此一口氣少4席，為搶救人口數，鄉公所祭出全縣最高的生一胎領8萬元，代理鄉長江東...

新聞眼／沙灘車合法經營 嚴謹檢核不可少

沙灘車上山下海，在山區海邊具強大的生態殺傷力，行政院邀中央和地方機關研議提出沙灘車經營管理指引，可望終結無法可管的亂象。...

中段發車、加開區間車 基隆1815國道客運更容易上車了

基隆市長謝國樑日前指示市府交通處，改善1815國道客運候車時間過長情形。交通處今天表示，在與公路總局及業者協調後，以空車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦