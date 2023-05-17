獨／高中男師戀女學生 謝國樑痛心鞠躬道歉
基隆市一所高中女學生家長昨天爆料，指控教數學的王姓男教師對他女兒上下其手，還在女兒考卷告白校方已解聘。基隆市長謝國樑今天對此事件一鞠躬向大家道歉，表示未來會加強掌握並召開專案會議，希望未來要很迅速掌握學生的狀況。
基隆市一所高中女學生家長昨天爆料，指控教數學的王姓男教師對他女兒上下其手，還在女兒考卷告白，希望教育部重視「狼師」事件。校長表示，家長去年12月到校與教師肢體衝突，隔天教師請假未到校。教評會認定違反專業倫理，決議解聘，並報請國教署讓這名老師3年內不得再任。
一名自稱女學生爸爸的男子投訴媒體和社群平台，指剛領教師證2個月的27歲王姓男教師上學期多次在他16歲女兒的考卷或寫卡片、紙條告白，說女兒有多美，讓他忍不住回家後魂牽夢縈，還藉課後補習名義帶到公園等僻靜處上下其手。
謝國樑今天上午出席國中小科展頒獎典禮，他說，最近看到某高中一名男教師不當作為，他非常痛心。他希望校長們、教育處同仁及他本人都要上緊發條，何謂上緊發條？就是希望對學校實際的狀況能有更深一層的掌握，也希望能跟家長、家長團體甚至同學們要有更緊密在這一方面的認知。
謝國樑表示，如果老師有一些不當行為，希望在第一時間得知、掌握。以這次某高中發生的教師不當事件，坦白說，也是透過社群媒體才了解到更多的訊息，就這一點，他感到非常的抱歉，他要先一鞠躬向大家道歉。
謝國樑說，做為學校的主管和管理機關，他覺得未來要更努力，他會請教育處長劉美蘭針對學校這樣子的情況開一個專案會議，他會來出席，希望未來在這方面要很迅速掌握學生的狀況。
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