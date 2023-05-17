基隆基金三路天橋22日起4天拆除 建無障礙路口注意交管

基隆市安樂區基金三路及武聖街口前人行陸橋，使用率極低，市府評估因占據人行道上阻礙行人通行，為建構無障礙路口自5月22日起4天拆除，將有交管請市民提早改道因應。

市府工務處指出，基金三路及武聖街口前人行陸橋，因地方反映使用率極低，市府評估該路口屬號誌化路口且繪有行穿線供行人穿越馬路，又橋梁結構座落於人行道上阻礙行人通行，導致市民欲前往武聖街口公車站候車需與車爭道，被迫走在基金三路主線上，相當危險。

考量維護路口行人及候車民眾安全，且評估已影響天際景觀，工務處決定拆除。人行陸橋下方設有磚製桌椅、不銹鋼座椅等設施將一併移除，改設置無障礙坡道，確保行人通行暢通。

附近居民指出，天橋已很少人在走，民眾出入都走地面行人穿越道，天橋都長青苔、雜亂，老人家和學生也都不會走，居民都贊成拆除，才不會阻礙行人通行。

主橋梁兩端樓梯及雨棚5月22日至24日上午9時至下午5時進場進行結構分離及雨棚卸除作業，施工機具會占據1車道，將透過交管人員引導通行。

5月25日凌晨0時至5時，跨基金三路段大梁吊除作業，會封閉基金三路、武聖街口及基金三路、北濱公路（台2線）匝道口，後續持續進行人行道整平復原及無障礙坡道建置作業，預計5月底完成全部工程項目。

工務處表示，施工期間造成噪音、震動及交通影響，請市民朋友多加體諒並配合交管人員指揮，提早改道因應。