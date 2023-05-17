快訊

科技業連「這件事」都要開會？網點1殘酷事實：不然老闆覺得你沒在上班

獨／全球航班追蹤網站「Flightradar24」公車版？ 「巴視達」用上帝視角看全台公車趴趴走

徐巧芯辦公室實習生遇糾紛擋風玻璃遭砸毀 她：平常未與人結怨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆基金三路天橋22日起4天拆除 建無障礙路口注意交管

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆基金三路天橋22日起4天拆除，建無障礙路口注意交管。圖／工務處提供
基隆基金三路天橋22日起4天拆除，建無障礙路口注意交管。圖／工務處提供

基隆市安樂區基金三路及武聖街口前人行陸橋，使用率極低，市府評估因占據人行道上阻礙行人通行，為建構無障礙路口自5月22日起4天拆除，將有交管請市民提早改道因應。

市府工務處指出，基金三路及武聖街口前人行陸橋，因地方反映使用率極低，市府評估該路口屬號誌化路口且繪有行穿線供行人穿越馬路，又橋梁結構座落於人行道上阻礙行人通行，導致市民欲前往武聖街口公車站候車需與車爭道，被迫走在基金三路主線上，相當危險。

考量維護路口行人及候車民眾安全，且評估已影響天際景觀，工務處決定拆除。人行陸橋下方設有磚製桌椅、不銹鋼座椅等設施將一併移除，改設置無障礙坡道，確保行人通行暢通。

附近居民指出，天橋已很少人在走，民眾出入都走地面行人穿越道，天橋都長青苔、雜亂，老人家和學生也都不會走，居民都贊成拆除，才不會阻礙行人通行。

主橋梁兩端樓梯及雨棚5月22日至24日上午9時至下午5時進場進行結構分離及雨棚卸除作業，施工機具會占據1車道，將透過交管人員引導通行。

5月25日凌晨0時至5時，跨基金三路段大梁吊除作業，會封閉基金三路、武聖街口及基金三路、北濱公路（台2線）匝道口，後續持續進行人行道整平復原及無障礙坡道建置作業，預計5月底完成全部工程項目。

工務處表示，施工期間造成噪音、震動及交通影響，請市民朋友多加體諒並配合交管人員指揮，提早改道因應。

人行道 基隆

延伸閱讀

中段發車、加開區間車 基隆1815國道客運更容易上車了

提升用路安全 張麗善要求加強取締違規

基隆師愛戀女學生引發關注 女議員曝求學時也曾發生這件事

基隆1高中男師愛戀女學生 考卷上告白…違反專業倫理被解聘

相關新聞

基隆基金三路天橋22日起4天拆除 建無障礙路口注意交管

基隆市安樂區基金三路及武聖街口前人行陸橋，使用率極低，市府評估因占據人行道上阻礙行人通行，為建構無障礙路口自5月22日起...

納管沙灘車 南澳神秘沙灘成禁地

聯合報日前推出「陽光行動」專題，報導沙灘車橫行危及公安、衝擊環境生態，行政院近期邀集相關部會及縣市政府開會，宣布基於安全...

人口跌破萬 富里祭12萬元催生育

花蓮縣富里鄉人口跌破萬人，本屆鄉民代表還因此一口氣少4席，為搶救人口數，鄉公所祭出全縣最高的生一胎領8萬元，代理鄉長江東...

新聞眼／沙灘車合法經營 嚴謹檢核不可少

沙灘車上山下海，在山區海邊具強大的生態殺傷力，行政院邀中央和地方機關研議提出沙灘車經營管理指引，可望終結無法可管的亂象。...

中段發車、加開區間車 基隆1815國道客運更容易上車了

基隆市長謝國樑日前指示市府交通處，改善1815國道客運候車時間過長情形。交通處今天表示，在與公路總局及業者協調後，以空車...

基市府盤點閒置或低度使用校園空間 規畫開辦長照據點

基隆市長謝國樑今天會見基隆市長期照顧發展協會理事長陳立洋等人，就長照發展議題交換意見。謝國樑說，將盤點適合長輩活動的校園...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦