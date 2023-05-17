快訊

國民黨今將徵召侯友宜參選總統 郭台銘造勢喊卡

美防長奧斯丁：很快動用總統提撥授權 提供台灣重大軍援

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人口跌破萬 富里祭12萬元催生育

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮縣富里鄉人口跌破萬人，本屆鄉民代表還因此一口氣少4席，為搶救人口數，鄉公所祭出全縣最高的生一胎領8萬元，代理鄉長江東成昨表示，今年再加碼2萬元新生兒營養補助金，若連同縣府發放的生育補助2萬元，生一胎可領取12萬元，堪稱全台最多，因為成效相當好，原本編列600萬元恐怕不夠，正辦理追加。

富里鄉位於花蓮最南端，有13村，原本人口逾萬人，但受少子化影響，人口數一再下修，到今年3月已不到9700人。鄉公所修訂婦女生育獎勵金自治條例，符合規定者，每一胎次新生兒補助生育獎勵金8萬元，雙胞胎16萬元，以此類推，去年7月1日起實施，到12月底共23人申請。

江東成表示，除了富里鄉發婦女生育獎勵金8萬元，再力推加碼新生兒營養補助2萬元，新生兒父母只要一方設籍富里鄉連續6個月、新生兒在富里鄉戶政事務所完成出生登記，每1名新生兒補助2萬元。

富里鄉公所原本預估今年新生兒約60人，編列600萬元經費，但到5月初已達35人，成效超乎預期，推算全年約80至85人間，連同生育獎勵金估算預算不足數520萬元，正辦理追加。

江東成說，鄉內婦女生育獎勵金8萬元、新生兒營養補助金2萬元，再加上縣府發放的花蓮縣婦女生育補助2萬元，總共12萬元，是縣內各鄉鎮補助額度最高的鄉鎮，也是全台之最。

「歡迎各地民眾把戶口遷到富里鄉，一同增產報國，」江東成表示，富里是好山好水的鄉鎮，很適宜居住。

生育補助 新生兒 女生

延伸閱讀

全國及一線城市人口下滑 大陸官媒連2天發文喊話

印尼人口2045年預計達3.24億人 降至全球第6大國

人口跌破萬！花蓮富里鄉祭重賞生育津貼加營養金發10萬

應對人口危機 中國40城推「新時代婚育文化」

相關新聞

納管沙灘車 南澳神秘沙灘成禁地

聯合報日前推出「陽光行動」專題，報導沙灘車橫行危及公安、衝擊環境生態，行政院近期邀集相關部會及縣市政府開會，宣布基於安全...

沙灘車合法經營 嚴謹檢核不可少

沙灘車上山下海，在山區海邊具強大的生態殺傷力，行政院邀中央和地方機關研議提出沙灘車經營管理指引，可望終結無法可管的亂象。...

人口跌破萬 富里祭12萬元催生育

花蓮縣富里鄉人口跌破萬人，本屆鄉民代表還因此一口氣少4席，為搶救人口數，鄉公所祭出全縣最高的生一胎領8萬元，代理鄉長江東...

中段發車、加開區間車 基隆1815國道客運更容易上車了

基隆市長謝國樑日前指示市府交通處，改善1815國道客運候車時間過長情形。交通處今天表示，在與公路總局及業者協調後，以空車...

基市府盤點閒置或低度使用校園空間 規畫開辦長照據點

基隆市長謝國樑今天會見基隆市長期照顧發展協會理事長陳立洋等人，就長照發展議題交換意見。謝國樑說，將盤點適合長輩活動的校園...

基隆師愛戀女學生引發關注 女議員曝求學時也曾發生這件事

基隆市一所高中男老師愛戀女學生，家長「發聲」表達不滿引發關注。基隆市議員許睿慈說，求學時也遇到男老師騷擾，考試時握住她...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦