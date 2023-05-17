人口跌破萬 富里祭12萬元催生育

花蓮縣富里鄉人口跌破萬人，本屆鄉民代表還因此一口氣少4席，為搶救人口數，鄉公所祭出全縣最高的生一胎領8萬元，代理鄉長江東成昨表示，今年再加碼2萬元新生兒營養補助金，若連同縣府發放的生育補助2萬元，生一胎可領取12萬元，堪稱全台最多，因為成效相當好，原本編列600萬元恐怕不夠，正辦理追加。

富里鄉位於花蓮最南端，有13村，原本人口逾萬人，但受少子化影響，人口數一再下修，到今年3月已不到9700人。鄉公所修訂婦女生育獎勵金自治條例，符合規定者，每一胎次新生兒補助生育獎勵金8萬元，雙胞胎16萬元，以此類推，去年7月1日起實施，到12月底共23人申請。

江東成表示，除了富里鄉發婦女生育獎勵金8萬元，再力推加碼新生兒營養補助2萬元，新生兒父母只要一方設籍富里鄉連續6個月、新生兒在富里鄉戶政事務所完成出生登記，每1名新生兒補助2萬元。

富里鄉公所原本預估今年新生兒約60人，編列600萬元經費，但到5月初已達35人，成效超乎預期，推算全年約80至85人間，連同生育獎勵金估算預算不足數520萬元，正辦理追加。

江東成說，鄉內婦女生育獎勵金8萬元、新生兒營養補助金2萬元，再加上縣府發放的花蓮縣婦女生育補助2萬元，總共12萬元，是縣內各鄉鎮補助額度最高的鄉鎮，也是全台之最。

「歡迎各地民眾把戶口遷到富里鄉，一同增產報國，」江東成表示，富里是好山好水的鄉鎮，很適宜居住。