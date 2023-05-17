沙灘車合法經營 嚴謹檢核不可少

沙灘車上山下海，在山區海邊具強大的生態殺傷力，行政院邀中央和地方機關研議提出沙灘車經營管理指引，可望終結無法可管的亂象。但外界更在乎的是，行政院開了一扇門給業者合法經營，要怎麼做才周全，才不會重蹈光電場、河溪整治等開發案的覆轍，嚴謹的環境生態與社會人文檢核不可少。

沙灘車已在全台各地蔓延開來，要不是亂象頻傳，甚至造成嚴重的人命死傷，這項頗受歡迎的休閒活動不會被用放大鏡檢視。

除了南澳神秘沙灘出過人命，花蓮、台東都是沙灘車熱區；另外墾丁國家公園也曾見沙灘車進出頻繁，但因開進環境敏感區，加上墾丁龍磐的沙灘車業者長期帶遊客夜間追逐梅花鹿，破壞草原棲地與生物作息，車輪輾壓破壞地表植被及水土流失，造成雨季時泥土沖蝕入海覆蓋珊瑚，生態環境受損，才遭墾丁國家公園管理處高舉「國家公園法」送辦，起訴違規業者達到遏阻效果。

另一亂象是沙灘車進出沙灘毫無禁忌，以南澳神秘沙灘為例，規定沙灘車進出須向地主國產署申請核准，但沒任何業者申請，沙灘車全都違法；去年國產署以竊占罪函送幾家擅闖沙灘的業者，最後全不起訴，罰不成、業者就不怕，國產署也缺乏管理人力，不僅問題無解，也讓業者視公權力於無物。

如今中央想要兩全其美，一方面畫出禁區，一方面開放若干區域合法經營，端賴交通部6月端出的沙灘車經營指引。令人憂心的是，台灣各地沙灘環境生態迥異，不見得都有詳細的生態調查資料可循，有的還是原住民傳統領域，土地使用雜度高，光憑一紙指引，恐難達預期之效。

開放容易收手難，過去行政院推動前瞻「水環境」計畫整治河溪，結果造成野溪、河川水泥化的生態浩劫；諷刺的是，行政院工程會事前還為此訂定生態檢核指引，但落實整治工程時則無人理睬，連政府本身都虛應故事。開放沙灘車合法經營用意良善，但少了檢核機制，恐怕又要重演悲劇。