納管沙灘車 南澳神秘沙灘成禁地

聯合報日前推出「陽光行動」專題，報導沙灘車橫行危及公安、衝擊環境生態，行政院近期邀集相關部會及縣市政府開會，宣布基於安全考量，決定開第一刀，禁止宜蘭南澳神秘沙灘經營沙灘車，也會彙整罰則，供地方政府依循。交通部觀光局預計6月實施沙灘車指引，由各部會明列可開放沙灘車進入的地區，讓沙灘車活動合法化。

宜蘭南澳神秘沙灘屬國產署土地，5年前曾發生沙灘車捲落大海出人命，前年也有16遊客受困海蝕洞，出動直升機救人。當地珍貴鳥類豐富，附近是觀音海岸自然保護區，行政院日前邀縣市政府開會，把神秘沙灘列為禁止沙灘車活動的場域。

國產署長曾國基表示，很多保育類候鳥飛到神秘沙灘附近築巢，以前也曾有海龜爬上岸產卵，是海岸自然保護區及野生動物重要棲地，基於生態保護及安全兩大理由，應禁止沙灘車進入。

會議由政務委員吳澤成主持，會中訂出沙灘車管理「導、禁兼施」的大方向，各地沙灘車回歸由各場域主管機關管理。在「禁」的部分，由中央各機關認定禁止地區，例如海岸、水利河川、林務、山坡地、風景區及國家公園等。「導」的部分，請各部會明列沙灘車可以開放進入地區，盤點並引用相關法規，明確規範沙灘車活動的管理機制，邀地方政府協調確認輔導及分工作法。

交通部並徵詢沙灘車活躍的宜蘭、花蓮縣府，決定由交通部5月底公布指引、6月實施，畫設開放區域，讓沙灘車活動合法化。

花蓮縣府建議立霧溪以南、三棧溪以北，有部分沙灘沒有明確主管單位，亂象叢生，希望中央納管，要等指引公布有法源依據，縣府才能納管。對此，行政院要求內政部協助盤點。

神秘沙灘的沙灘車業者抱怨，幾年前的死傷事件汙名化了神秘沙灘，現在業者遵守巨浪不入，也幫忙撿拾垃圾，避免破壞生態，禁止後影響生計，有人考慮轉移陣地到花蓮經營。