中段發車、加開區間車 基隆1815國道客運更容易上車了
基隆市長謝國樑日前指示市府交通處，改善1815國道客運候車時間過長情形。交通處今天表示，在與公路總局及業者協調後，以空車從國家新城站發車、增加1815路忠孝線區間車（1813H）方式，有效疏解上班交通尖峰時段等車人潮。
謝國樑上周三度在上班時段，前往基隆長庚醫院公車站搭乘國道客運，親自瞭解民眾通勤時面臨的「痛點」，並交通處提出改善方案。
交通處考量1815國道客運自金山發車，行經新北萬里、基隆大武崙地區，再從麥金路駛上國道1號，停靠40多個站牌，在末端麥金路沿線保留座位不易，常常無法在長庚醫院站載客。
交通處與公路總局、客運業者協調後，分別以從基隆國家新城站發車，以及增開忠孝線區間車因應，並試辦闢駛1815南京線區間車，方便民眾通勤。
交通處今天上午6點30分到7點30分，到長庚醫院站了解上班交通尖峰時段民眾搭車情形，1815忠孝線區間車及南京線區間車，平均班距各約6分鐘，麥金路沿線國道客運候車人潮已明顯紓解，減少通勤族候車時間。
謝國樑說，上任後多次搭乘國道客運、台鐵及基隆市R字頭路線公車，並提出優化國道客運路線、推動台鐵直達車、公車處接駛R字頭路線及新闢八堵安樂線接駁公車等措施，希望能改善民眾通勤的困擾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言