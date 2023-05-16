中段發車、加開區間車 基隆1815國道客運更容易上車了

基隆市長謝國樑日前指示市府交通處，改善1815國道客運候車時間過長情形。交通處今天表示，在與公路總局及業者協調後，以空車從國家新城站發車、增加1815路忠孝線區間車（1813H）方式，有效疏解上班交通尖峰時段等車人潮。

謝國樑上周三度在上班時段，前往基隆長庚醫院公車站搭乘國道客運，親自瞭解民眾通勤時面臨的「痛點」，並交通處提出改善方案。

交通處考量1815國道客運自金山發車，行經新北萬里、基隆大武崙地區，再從麥金路駛上國道1號，停靠40多個站牌，在末端麥金路沿線保留座位不易，常常無法在長庚醫院站載客。

交通處與公路總局、客運業者協調後，分別以從基隆國家新城站發車，以及增開忠孝線區間車因應，並試辦闢駛1815南京線區間車，方便民眾通勤。

交通處今天上午6點30分到7點30分，到長庚醫院站了解上班交通尖峰時段民眾搭車情形，1815忠孝線區間車及南京線區間車，平均班距各約6分鐘，麥金路沿線國道客運候車人潮已明顯紓解，減少通勤族候車時間。