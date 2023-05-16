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基市府盤點閒置或低度使用校園空間 規畫開辦長照據點
基隆市長謝國樑今天會見基隆市長期照顧發展協會理事長陳立洋等人，就長照發展議題交換意見。謝國樑說，將盤點適合長輩活動的校園閒置空間，開辦住宿型或日間照護照型機構，提升長照服務量能。
謝國樑今天由社會處長楊玉欣、衛生局長張賢政陪同，會見陳立洋等長照協會成員，就基隆長照發展議題交流意見。陳立洋說，協會將分享長期推動長照經驗，與市府共同合作，提升長照服務品質。
謝國樑說，基隆逐步入高齡化社會，長照、日照或居家服務需求增加，社會處、衛生局已著手規畫提升長照空間，無論是住宿型或日照型機構，市府都會努力增加服務量能，提供長輩更友善環境和服務品質。
楊玉欣和張賢政向陳立洋等人表達謝意，期待透過長照人員訓練及培育等方式，與長照發展協會共同提升基隆長照服務量能。
基隆市目前還有6所國中的學區沒有日照據點，社會處已請教育處盤點目前低度使用的校園空間，供社會處規畫設立長照據點。社會處表示，地點確定後，會再評估開辦方式，一方面避免干擾學校作息，也可規畫開辦共學課程，相關細節日後再公布。
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