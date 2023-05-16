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玉里醫院長照轉型 花東護理專班注活水

中央社／ 花蓮縣16日電

衛生福利部玉里醫院和慈濟科技大學產學合作，成功舉辦第一屆花東護理專班，來自花東的考生，經過遴選和考試，最終錄取50名優秀學生，日前完成報到分發，招生額滿。

為協助花東地區培育更多在地的護理人才，玉里醫院開設花東專班，結合臨床經驗和慈濟科技大學的專業知識，將大幅提升學生素質並且提高偏鄉的護理水平和服務質量。

玉里醫院今天發布訊息表示，玉里醫院是全台規模最大的精神專科教學醫院，目前正為積極推動長照轉型做準備。

護理科代理主任林秀蓉表示，考生經錄取後將公費補助學雜、書本，住宿，伙食，制服等費用，而學生只要學年操行成績80分、學業平均成績70分以上，每個月還有新台幣5000元零用金，讓經濟弱勢的學子無後顧之憂，專心向學。花東專班學生畢業後考取證照，即可進入玉里醫院服務，畢業即就業。

林秀蓉指出，未來幾年玉里醫院將在萬寧、溪口、祥和等院區陸續立案增加將近1000個公費養護床，逐步轉型成住宿型長照機構，需要增加大量的護理師及照顧服務員，以現階段要招雇這麼多護理師及照服員相當不易，但是有了花東護理專班的新血加入，可以補足醫院護理人力的需求缺口，注入活水，讓醫院永續經營。

根據中華民國護理師護士公會全聯會統計，今年護理人員執業率，下降到最低紀錄58.4%，高風險和壓力，以及過勞低薪都是造成護理人員大量流失的原因。但是對比其他醫院，玉里醫院護理人員離職率只有1.4%，和其他醫院的高離職率，大不相同。

從事護理師20多年的林秀蓉指出，護理人員工作很辛苦，壓力也很大，但是也很少行業可以像醫護人員一樣，既可以維持生計，又能夠幫助別人，工作便是救人，而病人的笑容就是最直接的回饋，也激勵著她堅持初衷，保有熱情。

護理師 長照 住宿

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