台東小學生遭老師童軍繩綁手 家長提告警方受理

台東某國小3名1年級學生上課不專心，遭女老師用童軍繩將3人雙手綁在一起，警方已受理家長提告。由於學校還有5年級學生被老師罵「垃圾」，台東縣教育處已展開調查。

台東縣議會今天進行定期會，台東縣政府教育處、警察局列席工作報告。台東縣議員林參天質詢表示，接獲家長陳情某國小1年級有3名學童遭老師綁雙手，小朋友回家時家長看到小孩雙手紅腫，這才知被老師用童軍手綁在一起，學童一度出現懼怕到校狀況。

另外，同校5年級也出現不當管教。老師公開罵學生是「垃圾」、任其他學生嘲笑，還對學生拉耳朵、橡皮筋彈屁股肢體霸凌。家長到學校溝通，這名老師竟然還開擴音，讓全班同學聽到此事，隨後這名老師又在班級上對學童公審，學童已經不敢上學。

林參天說，實在無法想像這所知名國小竟然發生這麼離譜的教學問題，被綁學生家長已提告，「請問台東縣警察局長是否有這件事？教育處長知道嗎？為何都沒有去關心家長、學生和學校的霸凌事件」。

台東縣警局長陳錦坤答詢表示，教師對學童手綁繩子已涉及強制罪嫌，4月中旬家長已到當地派出所提告，警方訊後4月25日已移送台東地檢署偵辦。

教育處長蔡美瑤答詢表示，學校已對學生做三級輔導，社工、心理師都介入協助，學童在專輔導師社工協助下已回到學校上課；對於教師行為已進入調查，若不當管教、體罰屬實一定依法懲處，本周會針對這部分再調查、開會，並讓老師先離開教育現場。

蔡美瑤會後接受中央社記者訪問表示，持續由駐區督學和相關人員第一時間了解，校長也主動回報處理狀況。目前由專家成立調查小組，待完整報告出爐後會做出處置，教育處立場就是把學生照顧好，全力協助讓孩子有一個安心就學台環境。

教育處督學黃偉智表示，初步調查是3名小1學生上課不專心，女老師用童軍繩將3人雙手綁在一起。去年這名老師也出現用愛心拍打學生手腳的不當管教問題，經調查後已無體罰情形；近期女老師家中連續發生一些狀況，可能因此情緒受影響，目前老師暫未到校上課。