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基隆師愛戀女學生引發關注 女議員曝求學時也曾發生這件事

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議員許睿慈回憶求學時，曾遇到男老師騷擾，要求教育處提醒各校注意防範，不要再有學生受害。圖／許睿慈提供
基隆市議員許睿慈回憶求學時，曾遇到男老師騷擾，要求教育處提醒各校注意防範，不要再有學生受害。圖／許睿慈提供

基隆市一所高中男老師愛戀女學生，家長「發聲」表達不滿引發關注。基隆市議員許睿慈說，求學時也遇到男老師騷擾，考試時握住她的手寫下「喜歡」兩個字，要求各校都應注意防範，不要再有學生受害，甚至衍生悲劇。

吳姓男子的女兒就讀基隆一所高中，他指責學校一名男老師追求女兒，校方處置不當。校方表示，性平會調查小組調查後建議解聘，教評會議決不續聘，且3年不得聘任為教師，報請教育部國教署核定中。這名老師事發後就未再進入學校，已離職。

媒體今天報導這起事件後，許睿慈在議會要求教育處注意相關狀況，預防類似事件再發生。如果又發生了，也要有更好的處置。

許睿慈回憶求時，有名新到校的年輕男老師，好像特別關注她。比如上課提到與她名字諧音的事，會刻意改變音調，或是在教室內，對她做出一些肢體動作，讓同學開始起鬨「老師喜歡妳」。

許睿慈說，這名老師最過分的一次行為，是在她考試答題時，從身後靠近她，再用他的手握住她的手，寫下「喜歡」兩個字。當時她年紀還小，對方又是老師，「不可能去反抗他」。

她說，還好因為同學都看在眼裡，消息很快傳了開來，校方也馬上處置，讓這名老師的行為就有所節制。雖然她心中仍覺得尷尬，但至少不會再被他言辭或肢體騷擾。

基隆

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