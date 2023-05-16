人口跌破萬！花蓮富里鄉祭重賞生育津貼加營養金發10萬

花蓮縣富里鄉人口跌破萬人，本屆鄉民代表還因此一口氣少4席，為搶救人口數，鄉公所祭出全縣最高的生一胎領8萬元，今年再加碼2萬元新生兒營養補助金，若連同縣府發放的生育補助2萬元，生一胎可領取12萬元，堪稱全台最多，鄉公所統計，今年到5月初，鄉內新生兒已有35人。

富里鄉位於花蓮最南端，有13村，原本人口逾萬人，但受少子化影響，人口數一再下修，到今年3月已不到9700人。鄉公所修訂婦女生育獎勵金自治條例，去年7月1日起，符合規定者，每一胎次新生兒補助生育獎勵金8萬元，雙胞胎16萬元，以此類推，去年下半年就有23人申請。

鄉公所去年9月再公告「富里鄉新生兒營養補助自治條例」，今年1月1日起施行，新生兒父母只要一方設籍富里鄉連續6個月、新生兒在富里鄉戶政事務所完成出生登記，每1名新生兒補助2萬元。經統計，今年起到5月初，鄉內新生兒已達35人。

代理鄉長江東成今天表示，富里鄉發放婦女生育獎勵金8萬元、新生兒營養補助2萬元，若再加上縣府發放的花蓮縣婦女生育補助2萬元，總共12萬元，是縣內各鄉鎮補助額度最高的鄉鎮，也是全台之最。他預估，富里鄉今年新生兒人口數可達80至85人間。

江東成表示，富里是好山好水的鄉鎮，人情味濃厚，群山環繞還有美麗的金針花海，並有大片翠綠稻田，很適宜居住，歡迎各地民眾把戶口遷到富里鄉，也盼鄉民「增產報國」，共同提升鄉內人口正成長。