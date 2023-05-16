關注流浪犬貓管控 花蓮議員張美慧籲比照捕蜂捉蛇委外

花蓮縣動物保護自治條例去年10月獲縣議會三讀通過，至今未上路，縣議員張美慧今天關切進度，另建議流浪貓狗捕捉、街頭犬貓遺體處理，可以比照捕蜂捉蛇業務委外；農業處長陳淑雯解釋，法規送中央備查時相關單位提出意見，正在協商並修正，至於委外需有經費，會納入評估。

長期關注動保議題的張美慧今天說，她在上屆任內推動花蓮動保自治條例，縣府去年10月4日發布，至今7個月，為何還沒上路？有司法新村住戶向她陳情，今年2月有貓咪遭流浪犬群攻擊死亡，擔心也會傷及社區幼兒，質疑縣府在動物保護、遊蕩犬貓處理上不夠積極用心。

張美慧並舉其他縣市作法為例，建議縣府捕捉流浪犬捕捉、街道犬貓遺體處理委外進行，減輕清潔隊工作量，也讓花蓮朝真正的友善動物城市邁進。

陳淑雯說明，花蓮縣動保自治條例送中央備查時，內政部針對警政消防的分工權責、動保檢查員等提疑義，縣府正積極與中央溝通並在府內協商，很多公文作業，外界不一定看得見。

她說，流浪犬管理除了宣導、絕育，近年在七星潭、化仁海堤、司法新村、太平洋公園、寵物公園等熱區，加強而置誘捕籠及巡查，去年誘捕籠、熱點巡查加總超過5000次，誘捕155隻犬隻，今年1到4月中旬1200次，共誘捕犬隻16隻及貓3隻。

她表示，前年與社會處合作在婦幼親創園區放置驅狗處，初步評估有成效，研議擴大到化仁海堤、七星潭試辦，正與土地管理單位協調中；街道犬貓遺體處理，現行方式民眾可通報1999或當地清潔隊，會先掃描有無晶片，有晶片通知飼主帶回，若沒晶片，因縣內無合法寵物焚化爐，委託新北市業者處理，以重量計算，去年處理310公斤。