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關注流浪犬貓管控 花蓮議員張美慧籲比照捕蜂捉蛇委外

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議員張美慧，關心動物保護自治條例進度。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員張美慧，關心動物保護自治條例進度。記者王燕華／攝影

花蓮縣動物保護自治條例去年10月獲縣議會三讀通過，至今未上路，縣議員張美慧今天關切進度，另建議流浪貓狗捕捉、街頭犬貓遺體處理，可以比照捕蜂捉蛇業務委外；農業處長陳淑雯解釋，法規送中央備查時相關單位提出意見，正在協商並修正，至於委外需有經費，會納入評估。

長期關注動保議題的張美慧今天說，她在上屆任內推動花蓮動保自治條例，縣府去年10月4日發布，至今7個月，為何還沒上路？有司法新村住戶向她陳情，今年2月有貓咪遭流浪犬群攻擊死亡，擔心也會傷及社區幼兒，質疑縣府在動物保護、遊蕩犬貓處理上不夠積極用心。

張美慧並舉其他縣市作法為例，建議縣府捕捉流浪犬捕捉、街道犬貓遺體處理委外進行，減輕清潔隊工作量，也讓花蓮朝真正的友善動物城市邁進。

陳淑雯說明，花蓮縣動保自治條例送中央備查時，內政部針對警政消防的分工權責、動保檢查員等提疑義，縣府正積極與中央溝通並在府內協商，很多公文作業，外界不一定看得見。

她說，流浪犬管理除了宣導、絕育，近年在七星潭、化仁海堤、司法新村、太平洋公園、寵物公園等熱區，加強而置誘捕籠及巡查，去年誘捕籠、熱點巡查加總超過5000次，誘捕155隻犬隻，今年1到4月中旬1200次，共誘捕犬隻16隻及貓3隻。

她表示，前年與社會處合作在婦幼親創園區放置驅狗處，初步評估有成效，研議擴大到化仁海堤、七星潭試辦，正與土地管理單位協調中；街道犬貓遺體處理，現行方式民眾可通報1999或當地清潔隊，會先掃描有無晶片，有晶片通知飼主帶回，若沒晶片，因縣內無合法寵物焚化爐，委託新北市業者處理，以重量計算，去年處理310公斤。

陳淑雯說，今年已向中央經費，增加聘雇人力辦理縣內遊蕩犬熱區控管、家戶訪查家犬登記及絕育、飼主責任等動保工作。議員建議委外會納入評估，但前提需有經費，花蓮地形狹長，能否即時處理也是考量之一，縣府能做的一定盡力去做，希望外界不要用不積極來否定處內同仁的努力。

花蓮縣府與民間動保團體合作，啟動遊蕩犬策略性誘捕絕育計畫。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣府與民間動保團體合作，啟動遊蕩犬策略性誘捕絕育計畫。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣七星潭風景區常見流浪犬聚集，是誘捕、巡查熱區。記者王燕華／攝影
花蓮縣七星潭風景區常見流浪犬聚集，是誘捕、巡查熱區。記者王燕華／攝影

花蓮 張美慧 流浪犬

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