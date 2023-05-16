南澳神秘沙灘禁了！地方樂觀有指引 沙灘車業者轉移陣地

行政院針對全國沙灘車問題訂出「導、禁兼施」管理原則，同時針對意外頻傳的宜蘭南澳神秘沙灘，禁止沙灘車進入。地方民意代表對於中央將彙整管理沙灘車的法規指引，樂觀其成；但沙灘車業者抱怨，神秘沙灘禁了，政府應該尋找其他適合地點，讓他們可以營業。

行政院以「場域」作為禁止或開放沙灘車管理方式，也就是沙灘車不能任意亂跑，例如針對山坡地、風景區、國家公園等生態敏感或危險場域，由中央列出禁止事項及罰則指引，以利地方政府有所依循；針對可以開放的場域，也由中央相關單位與地方討論開放讓沙灘車可以進去。

其中，宜蘭南澳神秘沙灘5年前曾經發生過沙灘車被捲落大海的人命意外，前年也有16名遊客被困在海蝕洞，沙灘被巨浪吞噬，遊客出不來，最後出動直升機救人；此外神秘沙灘珍貴鳥類豐富，附近是觀音海岸自然保護區，行政院基於安全及生態考量禁止沙灘車進入。

業者抱怨，南澳神秘沙灘很美，吸引遊客前往拍照取景，為帶動地方觀光，才會出租沙灘車帶遊客進去；幾年前的死傷意外把神秘沙灘汙名化，他們現在遵守巨浪不入，也幫忙撿拾垃圾，避免破壞生態，既然中央把南澳神秘沙灘禁止了，那麼何處可以開放讓他們去做？總要有配套。

由於南澳神秘沙灘鄰近花蓮縣，業者私下表示，為什麼花蓮可以、宜蘭不行，有人正觀望考慮是否轉移陣地到花蓮縣，或到宜蘭其他海邊營業。

南澳鄉縣議員游吉祥表示，沙灘車屬於全能地形功能車，非一般道路車輛，不能行駛在公路，國外規範得很好，南澳神秘沙灘腹地小，確有危險，政府須為安全把關，但把關不嚴格、規範不清，使得遊客跟業者不是那麼清楚哪些可以做、哪些不能做：業者的心聲沒有出口，或有人抱著投機心態去做，引發居民及環保團體抗議，行政院有一套明確指引，地方樂觀其成。