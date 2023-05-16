為建酒店砍老樹 居民告毀損公物

台東市博愛路旁一棵樹齡逾80年土芒果樹長在桂田喜來登酒店向縣府承租土地上，業者為開發土地，日前砍除老樹，引發地方不滿，地方居民昨到台東地檢署控告桂田毀損公物。業者回應，尊重在地居民對樹的不捨情感，開發過程合乎法規。

桂田喜來登向縣府承租市區精華土地70年，桂田規畫在該地興建台東二館，近日動工砍除老芒果樹，引發議論，地方怒斥業者砍樹手法殘暴，市民代表王泰捷昨和居民到地檢署提告。

王泰捷表示，老芒果樹不是珍貴樹種，卻是地方居民情感記憶，桂田要開發的土地地主是縣府，地上物並非桂田所有，「如此殘暴對待老樹就是謀殺」。

陳姓台東市民在臉書社群貼出今年2月拍攝的照片，說明老芒果樹生命力旺盛，地方人士說，老樹矗立80年，比酒店存在的時間更久，難道不能移植？開發過程，為何不能有更多規畫或配套，犧牲老樹生命讓人難接受。