宜蘭爭取鐵路高架經費 議員：找中央宜蘭人幫忙

宜蘭人爭取鐵路高架建設20多年，正進入綜合規畫的環境影響評估，中央最樂觀期程是明年底通過，民國114年編列興建預算，但縣府須負擔54.39億元配合款，恐有困難。縣議會昨天專題討論，議員指中央幫不幫忙純屬「人為」因素，建議宜蘭組隊去拜託立法院長游錫堃及行政院政委吳澤成。

另外，高鐵延伸宜蘭特定區站址畫設190公頃，面積不大，卻把壯圍鄉4條灌溉排水路及4條道路從中間切斷，造成土地破碎化，引爆地方跳腳，要求增加擴大220公頃，把鄰近農地一併畫入。縣政府建設處昨天在議會專題報告表示，鐵道路確有增加擴大腹地方案，目前研議中。

宜蘭至羅東鐵路高架化全長16.1公里，興建經費252億元，縣政府須負擔54.39億配合款，議員黃定和以後續10年工期計算，縣府每年至少負擔5億4千萬元，勢必影響財政。

議員林錫明也舉屏東榮總興建案為例，因有行政院前院長蘇貞昌大力幫忙78億元，不到4年蓋好；議員沈信雄也說，為何冬山鐵路高架多年前很快就能完成，因冬山鄉是游錫堃的故鄉。縣長林姿妙表示，吳澤成日前關心此案，特別到宜蘭來開會協調，縣府也有一再跟中央反映爭取配合款。

至於高鐵延伸宜蘭進入綜合規畫的二階環境影響評估，交通部鐵道局初步畫設高鐵特定區面積190公頃，大部分位於宜蘭市縣政中心以南一帶，另一部分是壯圍鄉轄區，且把維修廠設在壯圍鄉，引發地方批評「好的雞腿在宜蘭市、爛的雞屎在壯圍鄉」。

縣府建設處長潘亮宇表示，縣府已把地方爭取擴大特區面積的建議陳報上去，鐵道局有請顧問公司研議增加擴大腹地方案，縣府希望爭取明年底前，由行政院正式核定通過該重大建設。