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搭訕暴力凸顯危機 基隆將砸1200萬裝社區監視器

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市長謝國樑（左）宣布，將動支1200萬補助里辦公處設置社區監視器和感應式照明設備。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左）宣布，將動支1200萬補助里辦公處設置社區監視器和感應式照明設備。記者邱瑞杰／攝影

基隆市有女子和少女拒絕男方搭訕慘遭暴力攻擊或騷擾，市長謝國樑宣布動支1200萬元設社區監視器和感應式照明。另78處里鄰小型遊戲場有43座有安全疑慮，遊具已拆除，13座未符合規範待拆，多名議員要求市府保障兒童遊戲權。

市議會定期會昨天民政處業務報告，處長張淵翔說，衛福部修正兒童遊戲場安全設施管理規範，防止發生兒童傷害事件。市府盤整里鄰小型遊戲場共78處，因為經費有限，今年3月底已拆除有安全疑慮43組遊具，13組遊具未符合規定，暫時封閉。

市議員陳冠羽表示，早年設遊具如果都要符合規範，就會被迫拆除，例如過港兒童公園會勘，如果要合格，因空間有限，現有的2個鞦韆要減成1個，影響到孩子遊戲權。議員韓世昱建議舊遊具拆除後，可改設共融遊具，增設室內親子遊樂場。

張淵翔說，中央將有一筆經費補助縣市政府更新遊具，市府會善用改善親子活動設施。

另外，謝國樑說，安樂區有女子受陌生少年傷害，他也很氣憤，思考怎麼解決。全市4434多支監視器，過去幾年未編列經費汰換，有4281支是類比式鏡頭，不符合現今治安需求。警政署規畫從今年起，5年內逐步全面建置數位監視器，但民眾無法再等5年，市府和市警局討論後，決定先治標，運用里鄰建設經費和部分預備金共1200萬元，補助里鄰長申請設置監視器和感應式夜間照明系統。

監視器 議員 謝國樑

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