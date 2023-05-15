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建築工地造成電桿沉陷2公尺 基隆議員轟危險市府勒令停工

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議員曾怡芳今天出示基隆百一路、北市崇德街工地照片，指兩處狀況雷同，基市府無作為，讓民眾陷入危機中。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議員曾怡芳今天出示基隆百一路、北市崇德街工地照片，指兩處狀況雷同，基市府無作為，讓民眾陷入危機中。記者邱瑞杰／攝影

基隆市百一街一處建築工地開挖地下室，造成基地旁電桿沉陷導致停電。市議員曾怡芳今天上午質疑市府無作為，讓民眾陷入危機中。市府下午表示已勒令停工，待確認周邊地質及鄰房安全無虞，才能復工。

曾怡芳表示，位在七堵區五堵國小旁的建案基地旁，除了造成附近鄰房受損，基地旁有根電桿在10日沉陷約2公尺，除了引發停電，並讓外界發現百一街地基疑被淘空危機。她要求停工，市府都市發展處人員卻說停工會導致更大損害，令她不解。

台北市信義區崇德街60巷一處建築工地旁道路，前天出現「天坑」，附近住戶緊急撤離。曾怡芳今天出示兩處建案釀災照片，發現相當類似，市府如果讓建商繼續施工，未來導致出現天坑釀禍，市府要負責嗎？

都發處今天表示，台電在10日已完成沉陷電桿基礎補強作業，避免災害擴大。市府12日邀工地人員勘查鄰房，今依建築法勒令停工，並請起、承、監造人擬具緊急應變計畫，包括工地安全措施、受損房屋安全維護、安全鑑定書等文件。

市府定於17日邀請第三方專業技師公會，與工地監造建築師、專任技師等相關人員會勘，釐清造成電線桿下陷及鄰損原因，等確認周邊地質及鄰房安全無虞，改善計畫經相關公會審查才能復工。

都發處表示，近期發生建築工地塔式起重機墜落、天坑造成鄰損等公安意外，市府將全面巡檢全市工地，正在開挖地下室及施作連續壁之工地優先現地勘檢，並要求起造人、承造人加強設置周遭鄰房安全觀測、提高觀測頻率，強化建築工地安全防護作業，保障市民生命及財產安全。

建築 天坑 停電

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