林場「開麥拉」免費體驗 慶祝羅東自然教育中心15歲

宜蘭羅東自然教育中心成立至今邁入第15年，林務局羅東林區管理處將在林業文化園區舉辦「林場開麥拉」活動，當天有熱門的自然體驗活動、綠時光市集、林場工人實境秀、還有大家引頸期盼的蒸汽火車頭現身，活動現場報名，全部免費，有機會抽獎拿好禮，歡迎參加。

林管處表示，羅東自然教育中心自2008年成立，羅東林區管理處與人禾環境倫理發展基金會合作經營，深根在地走過15個年頭，累積高達100多套精彩教案，是宜蘭推動山海、林業環境教育的領航者。

預計6月3日登場的「林場開麥拉」完整呈現歷年熱門的環教活動，邀請致力於環境教育的夥伴設攤，展現環教多元性，民眾可以體驗當一日林場工人，以林業人的專業裝扮、跟著大剖師進行檢尺、水池移木、鋸木等林產活動，也可以化身為林鐵工人幫蒸汽火車上油保養，回味昔日的林業時光，還能跟著環教老師一起幫園區樹木做健康檢查、尋找躲藏在貯木池的鳥居民。