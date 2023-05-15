聽新聞
test
0:00 / 0:00
搭訕暴力凸顯危機 謝國樑宣布花1200萬安裝社區監視器
基隆市有女子和少女拒絕男方搭訕，慘遭暴力攻擊或騷擾，引發治安疑慮，並凸顯監視器損壞及不足問題。基隆市長謝國樑今天宣布，動支1200萬元補助里辦公處設置社區監視器和感應式照明設備，改善治安和生活環境。
謝國樑說，安樂區安一路有女子受陌生少年傷害，身為一個女兒的父親也很氣憤，並思考怎麼解決。全市4434多支監視器，因為過去幾年未編列經費汰換，有4281支是類比式鏡頭，不符合現今治安需求。
謝國樑表示，警政署規畫從今年起，5年內逐步全面建置數位監視器，但民眾無法再等5年。市府和市警局討論後，決定先執行治標方案，運用里鄰建設經費和部分預備金共1200萬元，補助里鄰長申請設置監視器和感應式夜間照明系統。
謝國樑說，民眾因為治安或環保需求，希望能有更多的社區監視器，他也覺得有急迫性。近期就會向里鄰長說明補助設置方式，明年也會持續加強社區監視器建置。
民政處長張淵翔表示，過去他在擔任市議員期間，很多市民朋友對監視器妥善率感到憂心，但過去幾年相關少之又少，甚至沒有修理或更新。當某處真得有設監視器需要的時候，只能找相對不重要地點，把類比式監視器移過來，聊勝於無。
張淵翔說，市府認為基隆應該是治安良好，家園乾淨的城市，日前發生女子受傷害事件，民政局、區公所和里鄰長決定動起來，在警察局尚未建置好完善的監視系統前，提出治標方案，努力來撐過這段時間，保障市民安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言