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搭訕暴力凸顯危機 謝國樑宣布花1200萬安裝社區監視器

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（左）今天宣布，動支1200萬元補助里辦公處設置社區監視器和感應式照明設備，改善治安和生活環境。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左）今天宣布，動支1200萬元補助里辦公處設置社區監視器和感應式照明設備，改善治安和生活環境。記者邱瑞杰／攝影

基隆市有女子和少女拒絕男方搭訕，慘遭暴力攻擊或騷擾，引發治安疑慮，並凸顯監視器損壞及不足問題。基隆市長謝國樑今天宣布，動支1200萬元補助里辦公處設置社區監視器和感應式照明設備，改善治安和生活環境。

謝國樑說，安樂區安一路有女子受陌生少年傷害，身為一個女兒的父親也很氣憤，並思考怎麼解決。全市4434多支監視器，因為過去幾年未編列經費汰換，有4281支是類比式鏡頭，不符合現今治安需求。

謝國樑表示，警政署規畫從今年起，5年內逐步全面建置數位監視器，但民眾無法再等5年。市府和市警局討論後，決定先執行治標方案，運用里鄰建設經費和部分預備金共1200萬元，補助里鄰長申請設置監視器和感應式夜間照明系統。

謝國樑說，民眾因為治安或環保需求，希望能有更多的社區監視器，他也覺得有急迫性。近期就會向里鄰長說明補助設置方式，明年也會持續加強社區監視器建置。

民政處長張淵翔表示，過去他在擔任市議員期間，很多市民朋友對監視器妥善率感到憂心，但過去幾年相關少之又少，甚至沒有修理或更新。當某處真得有設監視器需要的時候，只能找相對不重要地點，把類比式監視器移過來，聊勝於無。

張淵翔說，市府認為基隆應該是治安良好，家園乾淨的城市，日前發生女子受傷害事件，民政局、區公所和里鄰長決定動起來，在警察局尚未建置好完善的監視系統前，提出治標方案，努力來撐過這段時間，保障市民安全。

基隆市長謝國樑（中）今天宣布，動支1200萬元補助里辦公處設置社區監視器和感應式照明設備，改善治安和生活環境。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今天宣布，動支1200萬元補助里辦公處設置社區監視器和感應式照明設備，改善治安和生活環境。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今天宣布，動支1200萬元補助里辦公處設置社區監視器和感應式照明設備，改善治安和生活環境。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今天宣布，動支1200萬元補助里辦公處設置社區監視器和感應式照明設備，改善治安和生活環境。記者邱瑞杰／攝影

監視器 謝國樑

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