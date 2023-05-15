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高鐵宜蘭特區面積增1倍？縣府證實中央朝擴大研議

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
高鐵宜蘭站址位於縣政中心以南350公尺，地方人士爭取擴大高鐵特區面積，交通部鐵道局正請顧問公司朝向擴大面積進行研究。圖／聯合報系資料照片
高鐵宜蘭站址位於縣政中心以南350公尺，地方人士爭取擴大高鐵特區面積，交通部鐵道局正請顧問公司朝向擴大面積進行研究。圖／聯合報系資料照片

高鐵延伸宜蘭特定區站址劃設190公頃，面積不大，卻把壯圍鄉4條灌溉排水路及4條道路從中間切斷，造成土地破碎化，引爆地方跳腳，要求增加擴大220公頃，把鄰近農地一併劃入。縣政府建設處今天在議會專題報告表示，鐵道路確有增加擴大腹地方案，目前研議中。

高鐵延伸宜蘭進入綜合規劃的二階環境影響評估，交通部鐵道局初步劃設高鐵特定區面積190公頃，大部分位於宜蘭市縣政中心以南一帶，另一部分是壯圍鄉轄區，而且把維修廠設在壯圍鄉，引發地方批評「好的雞腿在宜蘭市、爛的雞屎在壯圍鄉」。

縣議會今天安排擴大高鐵特定區劃設範圍專題報告，壯圍鄉縣議員黃建勇表示，高鐵經壯圍鄉新福段，長條形斜角長約1公里，未劃設完整區塊，卻把「農路及排水路切斷」，阻斷新南路通往美福路支線的4條連通道路，也阻斷溪洲圳幹線通往宜壯新福B5中排的4條灌溉排水路，造成居民通行不便，農田灌溉也出問題。

陳福山議員說，全台各地竹高鐵特定面積都是二、三百公頃以上，宜蘭高鐵特區面積僅190公頃，交通部長王國材3月間到宜蘭面對地方陳情案，他表示歡迎贊同，並請地方政府提出建議方案，現在大部分面積畫在宜蘭市，維修廠卻設在壯圍鄉，這樣「嘸公道」啦。

縣府建設處長潘亮宇表示，縣府已把地方爭取擴大特區面積的建議陳報上去，交通部雖未確定擴大，不過鐵道局有請顧問公司針對維修場周邊，研議增加擴大腹地方案，朝這個方向做研究。

是否把目前的190公頃直接擴大成400公頃？潘亮宇說，中央必須評估財務計畫可行的有利方案，並非面積愈大，財務計畫就愈可行；縣府希望爭取明年底前由行政院正式核定通過該重大建設，周邊都市計畫變更才能儘速配合完成。

宜蘭地方人士爭取擴大高鐵宜蘭特定區劃設面積，交通部鐵道局接獲反映後，確實有請顧問公司朝向擴大面積進行研究。圖／聯合報系資料照片
宜蘭地方人士爭取擴大高鐵宜蘭特定區劃設面積，交通部鐵道局接獲反映後，確實有請顧問公司朝向擴大面積進行研究。圖／聯合報系資料照片

高鐵延伸宜蘭 交通部長 鐵道

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