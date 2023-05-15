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議員憂百一街建案旁也現天坑 基隆市府勒令停工

中央社／ 基隆15日電

基隆市百一街一處建案旁陸續發生電桿路基下陷，基隆市議員曾怡芳憂心基隆發生天坑事件，要求市府以最高標準審視。市府表示，今天會先勒令工地停工，待安全無虞才准復工。

曾怡芳今天舉行記者會表示，基隆市百一街建案旁民宅前一根電桿路基先前發生下陷，營造商緊急回填混凝土，根據屋主轉述，地面高低差最多達7公分，且家門外的電線桿也下陷約2公尺，未料，百一街附近10日晚間突然停電5小時，台電前往勘查後，肇因是建案旁另一根電桿下陷約2公尺，才會造成停電。

曾怡芳說，新竹縣竹北莊敬六街4月27日建案旁出現天坑，造成一輛停在路旁的轎車墜落，台北市崇德街建案旁5月13日也出現長15公尺的天坑，近期2起疑因建案導致天坑事件，足以作為各界警示。

曾怡芳表示，比對北市崇德街和基隆百一街建案空照圖，兩者施工進度看似相仿，先前會勘時她曾要求百一街建案先停工勘驗地質結構，沒想到市府到場科員卻回應「假如停工會造成更大損害」，而此建案位在五堵國小旁令家長和居民不安，萬一發生意外，市府、建商要負責嗎，市府應以最高標準檢視此建案。

基隆市政府都市發展處長謝孝昆表示，市府今天會先勒令工地停工，後續會邀請第三方相關技師公會詳細檢視，釐清電桿下陷原因，確保安全無虞才會准許復工，此外，市府也會優先清查和巡檢全市正在開挖地基和施作連續壁的工地，確保民眾安全。

基隆 天坑 停電

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