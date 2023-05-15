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基隆市里鄰公園遊具或拆或封 議員要求確保兒童遊戲權

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市暖暖區過港兒童公園的秋千設有2個座位，受到空間限制，要減為1個座位才符合安全規範。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖區過港兒童公園的秋千設有2個座位，受到空間限制，要減為1個座位才符合安全規範。記者邱瑞杰／攝影

基隆市民政處長張淵翔今天在議會表示，全市78處里鄰小型遊戲場，43座有安全疑慮遊具已拆除，另有13座未符合規範待拆，多名議員要求市府保障兒童遊戲權。市議員陳冠羽說。過港兒童公園現有的2個鞦韆，因空間限制要減為1個才符合規範，要求市府研究兩全辦法。

市議會定期會今天安排民政處業務報告，張淵翔說，衛福部修正兒童遊戲場安全設施管理規範，防止發生兒童傷害事件。市府盤整里鄰小型遊戲場共78處，因為經費有限，到今年3月底已拆除有安全疑慮 43組遊具，13組遊具未符合規定，暫時封閉。

陳冠羽表示，基隆地狹人稠，如果早年設置的遊具都要符合規範，就會出現被迫拆除的苦果。前陣子他到過港路10巷過港兒童公園會勘，如果要變成合格遊戲場，因為空間有限，現有的2個秋千要減成1個，影響到孩子的遊戲權。

市議員吳驊珈要求市府定期巡查遊具安全，暫時封閉遊具也要防止兒童使用，拆除遊具導致地墊不平整也要改善，防止意外發生。張秉鈞促請市府改善里鄰的親子活動空間。韓世昱建議舊遊具拆除後，可改設共融式遊具，並肯定市府增設室內親子遊樂場。

張淵翔說，不符合規範的遊具拆除後，如果有地坪不整等導致危險的地方，民政局和區公所責無旁貸要趕緊修復，把安全擺在第一位。中央將有一大筆經費補助縣市政府更新遊具，市府屆時會善用，改善親子活動設施。

過港兒童公園滑梯、鞦韆和告示牌等處不符合規範，暖暖區長陳儒東表示，會依檢驗報告內容，改善滑梯坡面和安全距離等項目，鞦韆部分則要另行討論可行方案。

基隆市暖暖區過港兒童公園的秋千設有2個座位，受到空間限制，要減為1個座位才符合安全規範。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖區過港兒童公園的秋千設有2個座位，受到空間限制，要減為1個座位才符合安全規範。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖區過港兒童公園的秋千設有2個座位，受到空間限制，要減為1個座位才符合安全規範。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖區過港兒童公園的秋千設有2個座位，受到空間限制，要減為1個座位才符合安全規範。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖區過港兒童公園滑梯不符合規範，區公所將發包改善，確保安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖區過港兒童公園滑梯不符合規範，區公所將發包改善，確保安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖區過港兒童公園滑梯不符合規範，區公所將發包改善，確保安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖區過港兒童公園滑梯不符合規範，區公所將發包改善，確保安全。記者邱瑞杰／攝影

親子 議員 張淵翔

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