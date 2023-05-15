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花蓮崇德遺址首次發現宋朝銅錢 顯示海外貿易比預期頻繁

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
宋朝銅錢第一次在花蓮崇德遺址出土，代表崇德立霧溪口在不同年代階段，海外貿易活動比預計更頻繁、複雜。圖／花蓮縣文化局提供
宋朝銅錢第一次在花蓮崇德遺址出土，代表崇德立霧溪口在不同年代階段，海外貿易活動比預計更頻繁、複雜。圖／花蓮縣文化局提供

花蓮縣秀林鄉崇德遺址首次有宋朝銅錢出土，上面有「熙寧元寶」字樣，代表遺址至少在900多年前還有人類活動，也顯示以前海外貿易比預期更頻繁。花蓮縣文化局表示，會進一步做系統性研究，並交由花蓮考古博物館典藏，讓更多人認識崇德遺址歷史。

崇德遺址位於立霧溪河口左岸河階台地，面積約8公頃，由於居民欲興建房舍，花蓮縣文化局於2016年先後在下崇德段834地號等3筆土地考古試掘及搶救發掘，發現豐富珍貴的文物。

文化局長吳勁毅指出，本來預計在上周搶救遺址完畢，不過因發現宋朝的銅錢，經地主同意，就再延長2個月，其中宋朝銅錢是第一次在崇德遺址出土，代表崇德立霧溪口在不同年代階段，海外貿易活動比預計更頻繁、複雜，考古人員挖到銅錢也很訝異。

宋朝銅錢上有「熙寧元寶」，推測是900多年前，北宋皇帝宋神宗在位時通行的貨幣，代表崇德地區以前的居民曾與中國有貿易往來。

吳勁毅說，接下來會清理挖掘到的文物，再做詳細系統性研究，看有沒有更新的推論，如有需要可像之前的紅色玻璃珠、陶片送美國分析研究，待確定身世之謎後，再於考古博物館典藏。這些珍稀的遺物出土，對於花蓮以前居民的生活、對外交流互動等，都有更多的認識。

另外，蘇花公路安全提升計畫道路崇德段，預計會經過崇德聚落東側，不過施工範圍與此次發現出土文物位置有一段距離，暫不受影響。

花蓮崇德遺址曾挖出許多珍貴文物，首次發現宋朝銅錢。圖／花蓮縣文化局提供
花蓮崇德遺址曾挖出許多珍貴文物，首次發現宋朝銅錢。圖／花蓮縣文化局提供

遺址 花蓮 考古

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