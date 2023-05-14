花蓮縣府推廣客家音樂文化 邀金曲入圍歌手傳唱

花蓮縣客家人口數占全縣3分之1，縣府加強推廣和傳承客家音樂文化，邀請曾入圍金曲獎「最佳客語歌手」徐世慧，開設演唱課程教學，增進鄉親對客家文化的認同感和凝聚力，吸引許多喜愛唱歌的中南區鄉親前往聆賞。

花蓮縣政府客家事務處獲客家委員會補助，辦理「花蓮縣112年客家文藝研習計畫」，昨天邀請客家流行音樂歌手徐世慧，到玉里鎮教唱客家事務處委請創作的歌曲「客家靚妹」，帶領大家認識、歡唱這首輕快且易學的歌曲，且同為客家小歌手的國小二年級小粉絲劉尚霆還在一旁伴舞，精彩演出獲得滿堂彩。

縣府表示，徐世慧是苗栗客家人，嫁到花蓮30年，在東部推廣客家流行音樂，經常舉辦音樂分享會。且其創作的音樂富含溫暖與力量，曾多次獲得國內音樂獎項，去年專輯「簡單不簡單」入圍第33屆金曲獎「最佳客語歌手」。

客家事務處指出，徐世慧在客家音樂有豐富的經驗與知識，用心規畫豐富課程內容，教學範圍涵蓋客家歌曲演唱技巧、聲音訓練及音樂理論等，有助學員提升演唱能力和音樂素養。