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宜蘭綠博今閉幕累計遊客破40萬人次 7月童玩節接棒登場

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
綠博閉幕典禮中，縣長林姿妙、議長張勝德與瑪嘎巴嗨藝術團共舞。記者戴永華／攝影
綠博閉幕典禮中，縣長林姿妙、議長張勝德與瑪嘎巴嗨藝術團共舞。記者戴永華／攝影

宜蘭綠色博覽會今天閉幕，45天活動吸引超過40多萬人次造訪，帶進3.89億元周邊經濟效益，算是疫情後相當成功的大型活動。今天在溫馨感謝的閉幕活動氣氛中， 2023綠博畫下句點，接著7月1日起，將由宜蘭童玩節接棒登場。

綠博像是一座生態園區，今一早開幕的入園人潮排隊衝進園區，把握最後一天遊園。綠博今年以「共同的未來Our Common Future」為主題，在武荖坑風景區打造莎士登迷宮，是疫情解封後宜蘭第一場大型活動。

去年受疫情影響，綠博遊客24萬多人次，今年大幅成長破40萬人。根據佛光大學民意調查中心調查活動滿意度93.1%，平均停留時間4.3小時，對永續發展SDGs主題有94%民眾肯定，96.2%民眾願意向親友推薦，推估活動期間帶來3.89億元周邊經濟效益。

閉幕式由瑪嘎巴嗨文化藝術團帶來開場表演，竹林國小合唱團與仰山合唱團合唱「心肝寶貝」，溫暖歌聲，資深音樂人謝文德發表為疫後撫慰人心的創作歌曲「天清．宜蘭」，歌詞感動人心。

縣長林姿妙表示，綠博傳達愛護地球、保護環境理念，盼大家共同努力讓下一代在乾淨環境下長大；議長張勝德感謝主辦單位的從規劃打造展館、活動期間45天不眠不休付出。

綠博閉幕之際，象徵交棒給2023宜蘭國際童玩藝術節。現場由縣長林姿妙與歷年親善接待代表及現場貴賓，一起拉開「宜蘭童玩節歡迎您」迎賓布條，宣告2023宜蘭國際童玩藝術節即將於7月1日至8月13日在親水公園登場。

縣政府表示，去年疫情影響，國際團隊只來了一團，今年國境解封，目前已有14個國家有意參與演出，為迎接世界各國的國外民俗團隊再聚宜蘭，即日起至6月1日招募「親善大使團」及「親善接待參訪社區」，邀集縣民展現熱情，接待歡迎來自世界各地的團隊。

宜蘭綠色博覽會今天閉幕，7月1日起童玩節接棒，今年綠博的遊客人次與經濟效益都比去年大幅成長。記者戴永華／攝影
宜蘭綠色博覽會今天閉幕，7月1日起童玩節接棒，今年綠博的遊客人次與經濟效益都比去年大幅成長。記者戴永華／攝影
綠博今年閉幕剛好是母親節，縣長林姿妙送康乃馨給參加閉幕活動的民眾。記者戴永華／攝影
綠博今年閉幕剛好是母親節，縣長林姿妙送康乃馨給參加閉幕活動的民眾。記者戴永華／攝影
宜蘭綠色博覽會今天閉幕，7月1日起童玩節接棒，今年綠博的遊客人次與經濟效益都比去年大幅成長。記者戴永華／攝影
宜蘭綠色博覽會今天閉幕，7月1日起童玩節接棒，今年綠博的遊客人次與經濟效益都比去年大幅成長。記者戴永華／攝影
綠博園區經常可以看到老師教導學生愛護地球、守護生態的概念。圖／縣府提供
綠博園區經常可以看到老師教導學生愛護地球、守護生態的概念。圖／縣府提供
宜蘭綠博活動主題明確，今年吸引超過40萬人次入園造訪。圖／縣府提供
宜蘭綠博活動主題明確，今年吸引超過40萬人次入園造訪。圖／縣府提供
綠博閉幕典禮中，縣長林姿妙、議長張勝德與瑪嘎巴嗨藝術團共舞。記者戴永華／攝影
綠博閉幕典禮中，縣長林姿妙、議長張勝德與瑪嘎巴嗨藝術團共舞。記者戴永華／攝影

宜蘭 疫情 團隊

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