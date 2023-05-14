宜蘭綠博今閉幕累計遊客破40萬人次 7月童玩節接棒登場

宜蘭綠色博覽會今天閉幕，45天活動吸引超過40多萬人次造訪，帶進3.89億元周邊經濟效益，算是疫情後相當成功的大型活動。今天在溫馨感謝的閉幕活動氣氛中， 2023綠博畫下句點，接著7月1日起，將由宜蘭童玩節接棒登場。

綠博像是一座生態園區，今一早開幕的入園人潮排隊衝進園區，把握最後一天遊園。綠博今年以「共同的未來Our Common Future」為主題，在武荖坑風景區打造莎士登迷宮，是疫情解封後宜蘭第一場大型活動。

去年受疫情影響，綠博遊客24萬多人次，今年大幅成長破40萬人。根據佛光大學民意調查中心調查活動滿意度93.1%，平均停留時間4.3小時，對永續發展SDGs主題有94%民眾肯定，96.2%民眾願意向親友推薦，推估活動期間帶來3.89億元周邊經濟效益。

閉幕式由瑪嘎巴嗨文化藝術團帶來開場表演，竹林國小合唱團與仰山合唱團合唱「心肝寶貝」，溫暖歌聲，資深音樂人謝文德發表為疫後撫慰人心的創作歌曲「天清．宜蘭」，歌詞感動人心。

縣長林姿妙表示，綠博傳達愛護地球、保護環境理念，盼大家共同努力讓下一代在乾淨環境下長大；議長張勝德感謝主辦單位的從規劃打造展館、活動期間45天不眠不休付出。

綠博閉幕之際，象徵交棒給2023宜蘭國際童玩藝術節。現場由縣長林姿妙與歷年親善接待代表及現場貴賓，一起拉開「宜蘭童玩節歡迎您」迎賓布條，宣告2023宜蘭國際童玩藝術節即將於7月1日至8月13日在親水公園登場。