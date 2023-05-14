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花蓮家扶親子廚房 阿嬤煮吳郭魚增進祖孫關係

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
在活動上，小恩擁抱阿嬤，感謝養育之恩。圖／花蓮家扶中心提供
在活動上，小恩擁抱阿嬤，感謝養育之恩。圖／花蓮家扶中心提供

花蓮家扶中心增進服務個案親子關係，邀請孩子與家長一起做菜。小恩（化名）的阿嬤平日工作繁忙，難陪伴孫女，藉著親子廚房活動，決定烹調小時候父親煮的紅燒吳郭魚，讓小恩享用懷念的味道，小恩也吃得津津有味，也感謝阿嬤擔起母親的角色與平時的辛勞，祖孫關係更緊密。

家扶中心辦理「美味傳承親子廚房」活動，連續8個周六，請15名家長與孩子合作，輪流煮「一家一道菜」。在分享家常菜的過程中，有些媽媽為了做孩子愛吃的、自行研發創意料理，有的端出私房菜，也有媽媽分享懷念的家鄉菜餚，特別選在今天母親節舉辦成果分享會。

其中，小恩阿嬤獨自撫養孫女，除了檳榔攤的工作外，也到夜市擺攤，負擔家中的經濟很不容易，雖然阿嬤想多陪伴小恩，但長時間工作，讓2人的互動減少許多，阿嬤決定藉此活動煮特別的料理。

在活動中，阿嬤與小恩分享家中傳承菜餚「紅燒吳郭魚」，阿嬤回顧兒時由父親獨自撫養自己與哥哥，因3人都喜歡吃魚眼睛，父親為了公平起見，決定每天煮一條吳郭魚輪流享用，這充滿懷念的味道，讓她想起當年父親對她和哥哥的疼愛，也串連起她與父親的情感連結。

而小恩享用後，非常喜歡這道料理，擁抱阿嬤感謝養育之恩。小恩阿嬤說，心中很感動、開心，從沒想過因為料理味覺的記憶與傳承，會讓自己與孩子的關係靠近。

另外，家扶社工特地將每位母親煮食的菜餚製成食譜，將每人的拿手好菜或是為了孩子研發的料理，分享給其他家長，也增加媽媽們對料理的自信心。

花蓮家扶中心主任施政延表示，在陪伴的1776戶家庭中，逾7成主要照顧者為女性，孩子與家長透過味覺記憶有了關係連結，且孩子在過程中也體會照顧者的愛與用心，進而產生正向影響力。

小恩與阿嬤相依為命，阿嬤煮小時候愛吃的吳郭魚，傳承味覺的記憶，增進祖孫關係。圖／花蓮家扶中心提供
小恩與阿嬤相依為命，阿嬤煮小時候愛吃的吳郭魚，傳承味覺的記憶，增進祖孫關係。圖／花蓮家扶中心提供
花蓮家扶中心辦理「美味傳承親子廚房」活動，孩子特別獻上康乃馨感謝媽媽的付出。圖／花蓮家扶中心提供
花蓮家扶中心辦理「美味傳承親子廚房」活動，孩子特別獻上康乃馨感謝媽媽的付出。圖／花蓮家扶中心提供

阿嬤 親子 家扶中心

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