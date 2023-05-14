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台東偏鄉部落長期接山泉水 冬天枯水期爭搶水源地

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
花東地區許多原鄉地區自來水管線普及率低，居民生活用水受影響。本報資料照片
花東地區許多原鄉地區自來水管線普及率低，居民生活用水受影響。本報資料照片

台東過去受限於地理環境特殊，自來水普及率偏低，縣府近3年已爭取投入4.4億元經費改善民眾用水品質，包括46件自來水延管工程，去年已鋪設延平鄉桃源村11鄰、大武鄉加津林及卑南鄉美農村萬萬等地區，預計今年底前完成4萬7600公尺自來水延管，以及簡易自來水改善工程，並進行用戶設備外線補助，受益戶總計達4533戶，讓自來水普及提升率為全國第三。

自來水公司台東管理處表示，鄰近鄉鎮市區的自來水設置需求較沒問題，更偏遠的社區部落或是散戶，設置自來水確實有點難度，埋設管線、鋪設延管成本都高，不少用戶寧可自接山泉水，不願花錢裝自來水；偏鄉地區想都要有自來水使用，還是有賴機關政府協助，例如透過預算增加來補助住戶，減少個人裝設負擔。

原民立委陳瑩說，花東地區許多原鄉地區自來水管線普及率低，居民生活用水大受影響，過去水利署對補助延管工程經費上限為60萬元，加上每年補助經費有限，對居住型態較分散的花東居民，不僅申請自來水延管的平均費用較高，補助也呈現僧多粥少狀況。去年向行政提出「花東自來水延管」專案補助計畫，沒有補助上限60萬元規定，也沒有總經費上限限制。

台東偏鄉部落長期接山泉水，遇到颱風、豪雨，用水就會中斷，造成生活不便，冬天枯水期還得爭搶水源地，居民多半還是希望有自來水。

太麻里鄉富山部落陳姓村民說，只要颱風一來，或是下大豪雨溪水暴漲，家裡面臨沒水可用，有時還要花錢買新管線來接水，實在很麻煩，很不方便。

達仁鄉台坂村民邵清發說，過去冬季枯水期時，水源地幾乎快沒有水，大家急忙找水源，有時一個水源頭，好幾十家人共用，只要一家沒水，馬上就要上山找水，為了水，就算是親戚也會為水而爭吵。邵清發說，現在村莊有簡易自來水，用水問題改善許多，不用再去水源地搶水，只要水量減少，公所也會派員接管線引水。

台東縣政府近3年已爭取投入4.4億元經費改善民眾用水品質，包括46件自來水延管工程，去年已鋪設延平鄉桃源村11鄰、大武鄉加津林及卑南鄉美農村萬萬等地區。本報資料照片
台東縣政府近3年已爭取投入4.4億元經費改善民眾用水品質，包括46件自來水延管工程，去年已鋪設延平鄉桃源村11鄰、大武鄉加津林及卑南鄉美農村萬萬等地區。本報資料照片
台東偏鄉部落長期接山泉水，遇颱風、豪雨，用水會中斷，造成生活不便，冬天枯水期要爭搶水源地，居民多半還是希望有自來水。記者尤聰光／攝影
台東偏鄉部落長期接山泉水，遇颱風、豪雨，用水會中斷，造成生活不便，冬天枯水期要爭搶水源地，居民多半還是希望有自來水。記者尤聰光／攝影

台東 偏鄉 豪雨

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