手法殘暴！台東80年老樹被連根拔起 居民怒：令人心痛

台東市博愛路旁1棵樹齡逾80年的土芒果樹，是地方居民情感記憶，今年2月還開滿了花，因生長位置位於桂田喜來登酒店開發土地旁，昨被連根拔起，讓許多人不捨怒斥「手法殘暴」、「對樹木太不友善」；桂田喜來登表示，尊重居民的不捨情感，開發合乎法規。

桂田喜來登酒店表示，尊重在地台東居民對樹的不捨情感，開發過程都合乎法規，期許民眾在抒發情緒後，也能看到桂田對台東觀光發展的付出和努力。

台東陳姓市民昨在臉書社群，貼出老芒果樹被砍照片，並附上今年二月老芒果樹枝繁葉茂、綠意盎然，樹上開滿芒果花、即將結實的美麗樹型，對比日前樹葉被修剪殆盡，及昨天被連根拔起、橫躺於地圖片，引發地方不捨，斥責酒店為什麼這樣對待充滿記憶、情感老樹。

「酒店應該更友善對待老樹！」台東市民代表王泰捷表示，這雖然只是一棵老芒果樹，不是很珍貴樹種，但是許多地方居民的情感記憶，上個月看到酒店修剪樹枝，大家還以為只是要移植，沒想到是直接連根拔起，這樣殘暴手法實在太心痛。

王泰捷說，依地方居民說法，老樹可能在日據時代就種了，它的存在比酒店更久，難道不能移植？酒店在土地開發過程，不能有更多規畫或配套做法嗎？這樣殘忍對待老樹真的讓人心痛。